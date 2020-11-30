2024對手？柯文哲、鄭文燦同場王不見王

北市大直美堤河濱公園29日上午舉辦路跑，台北市長柯文哲（左三）、桃園市長鄭文燦受邀出席，兩人行程卻被刻意排開，王不見王。但柯頒獎時與國民黨立委蔣萬安（右二）同台。（圖：北市府提供）

被視為2024總統大選熱門人選的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦昨出席路跑活動，但兩人「同場不同框」，鄭文燦一早6時多鳴槍、柯文哲8時多才來頒獎，似乎刻意「王不見王」。另，基隆市長林右昌昨也在台北影城包場，除邀300位好友看電影 ，也邀柯市府兩位前副市長林欽榮及陳景峻，布局北市選戰意味濃。

「2020第六屆電器盃反詐騙公益路跑」昨於大直美堤河濱公園登場，主辦單位邀鄭文燦、柯文哲、國民黨立委蔣萬安等人出席，卻刻意將柯文哲、鄭文燦到場時間錯開。鄭文燦被問是否與柯王不見王？鄭回答，他僅受邀，不知行程安排。倒是柯文哲被問到鄭文燦上午六時多就來，柯回：「喔，有夠認真！」

尷尬的是，柯文哲與蔣萬安同台，活動主持人一度口誤，喊為「蔣萬安市長」，發現不對才改口「蔣萬安立委」。

至於獨派大老辜寬敏前天提到，2024年總統人選較支持現任副總統賴清德 ，鄭文燦回應表示，「任何一個長者的話，我們都尊重」，「做市長要專心、不要分心」。他還直呼，「我被點的下一個工作太多個了」，擔任市長就是把市長做好，「現在有很多的政治話題，花太多時間是不值得的」。

林右昌昨晚包場邀好朋友觀賞金馬國片「親愛的房客」，幕僚親邀曾任柯市府副市長的林欽榮及陳景峻，被解讀是林右昌挖角柯團隊前發言人後，再度積極布局北市選戰。

林右昌昨表示，「大家想太多，政治考量、挖角等都不是重點。」媒體追問，之後是否也會邀柯文哲看電影？林右昌則回答：「喔，邀柯市長我倒是不敢，柯也很忙，但柯市長看到後，希望他也可以支持國片。」

儘管林右昌未鬆口參選北市長，但昨天包場也邀請台北市黨務組織系統的好友團。他近來動作頻頻，除到台北市拜會藝文圈試水溫外，先前也與導演 魏德聖對談。知情人士說，除台北市副市長黃珊珊最近勤走校園演講，林右昌年底開始也準備走入台北市的校園，與大學生面對面對談，搶攻北市年輕選票意味相當濃厚。