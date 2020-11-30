我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

2024對手？柯文哲、鄭文燦同場王不見王

台灣新聞組／台北30日電
北市大直美堤河濱公園29日上午舉辦路跑，台北市長柯文哲（左三）、桃園市長鄭文燦受邀出席，兩人行程卻被刻意排開，王不見王。但柯頒獎時與國民黨立委蔣萬安（右二）同台。（圖：北市府提供）
北市大直美堤河濱公園29日上午舉辦路跑，台北市長柯文哲（左三）、桃園市長鄭文燦受邀出席，兩人行程卻被刻意排開，王不見王。但柯頒獎時與國民黨立委蔣萬安（右二）同台。（圖：北市府提供）

被視為2024總統大選熱門人選的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦昨出席路跑活動，但兩人「同場不同框」，鄭文燦一早6時多鳴槍、柯文哲8時多才來頒獎，似乎刻意「王不見王」。另，基隆市長林右昌昨也在台北影城包場，除邀300位好友看電影，也邀柯市府兩位前副市長林欽榮及陳景峻，布局北市選戰意味濃。

「2020第六屆電器盃反詐騙公益路跑」昨於大直美堤河濱公園登場，主辦單位邀鄭文燦、柯文哲、國民黨立委蔣萬安等人出席，卻刻意將柯文哲、鄭文燦到場時間錯開。鄭文燦被問是否與柯王不見王？鄭回答，他僅受邀，不知行程安排。倒是柯文哲被問到鄭文燦上午六時多就來，柯回：「喔，有夠認真！」

尷尬的是，柯文哲與蔣萬安同台，活動主持人一度口誤，喊為「蔣萬安市長」，發現不對才改口「蔣萬安立委」。

至於獨派大老辜寬敏前天提到，2024年總統人選較支持現任副總統賴清德，鄭文燦回應表示，「任何一個長者的話，我們都尊重」，「做市長要專心、不要分心」。他還直呼，「我被點的下一個工作太多個了」，擔任市長就是把市長做好，「現在有很多的政治話題，花太多時間是不值得的」。

林右昌昨晚包場邀好朋友觀賞金馬國片「親愛的房客」，幕僚親邀曾任柯市府副市長的林欽榮及陳景峻，被解讀是林右昌挖角柯團隊前發言人後，再度積極布局北市選戰。

林右昌昨表示，「大家想太多，政治考量、挖角等都不是重點。」媒體追問，之後是否也會邀柯文哲看電影？林右昌則回答：「喔，邀柯市長我倒是不敢，柯也很忙，但柯市長看到後，希望他也可以支持國片。」

儘管林右昌未鬆口參選北市長，但昨天包場也邀請台北市黨務組織系統的好友團。他近來動作頻頻，除到台北市拜會藝文圈試水溫外，先前也與導演魏德聖對談。知情人士說，除台北市副市長黃珊珊最近勤走校園演講，林右昌年底開始也準備走入台北市的校園，與大學生面對面對談，搶攻北市年輕選票意味相當濃厚。

北市大直美堤河濱公園29日上午舉辦路跑，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦（圖）受邀...
北市大直美堤河濱公園29日上午舉辦路跑，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦（圖）受邀出席，兩人行程卻被刻意排開，王不見王。（記者陳夢茹／攝影）

電影 賴清德 導演

上一則

李遠哲稱吃萊豬影響不大 藍營：若藍執政也這樣說?

下一則

新聞評論／挺美豬貶RCEP 蔡政府讓台灣走向窄路

延伸閱讀

柯文哲邀馬英九同台互動熱絡 被解讀有所圖

柯文哲邀馬英九同台互動熱絡 被解讀有所圖
六都市長民調：陳其邁最不被欣賞 侯友宜最受欣賞

六都市長民調：陳其邁最不被欣賞 侯友宜最受欣賞
民調「最不欣賞的六都市長」陳其邁排第一

民調「最不欣賞的六都市長」陳其邁排第一
與蘇貞昌碰面狂被問內閣改組 鄭文燦直呼支持蘇院長

與蘇貞昌碰面狂被問內閣改組 鄭文燦直呼支持蘇院長

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事