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陳時中嗆開放美牛也沒標萊劑 藍黨團：也挺九二共識？

記者周志豪／台北29日電
蔡政府明年元旦將開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨痛批政府不願做好美豬進口的源頭管理，將末端原本政府應管控的責任，也要推給市場業者，怠忽確保民眾食安職責。(記者周志豪／攝影)
蔡政府明年元旦將開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨痛批政府不願做好美豬進口的源頭管理，將末端原本政府應管控的責任，也要推給市場業者，怠忽確保民眾食安職責。(記者周志豪／攝影)

國民黨要求，若要開放含萊克多巴胺美豬進口，應強制標示肉品是否含萊劑，但要求遭蔡政府否決，衛福部長陳時中昨更稱台灣市場會走上自主標示。國民黨團副書記長鄭麗文批評，陳的說法太不負責任。

鄭麗文質疑，蔡政府只想著要開放美國萊豬，卻不願意赴美全面查廠，屆時進口的豬肉有沒有含萊劑，或是被萊劑汙染，大家都說不準，業者除非再花錢自主檢驗，否則要怎麼標示？政府放任認證功能不做，卻要市場業者自掛保證合理嗎？

國民黨團書記長林奕華也質疑，陳時中的說法凸顯他也知道民眾希望未來肉品能標示是否含萊劑，而自主標示須由具公正單位發出標章，若衛福部急著撇清把關責任，那屆時要由誰來判斷標示真假？對人民食品選擇權底線都沒辦法保障。

鄭麗文批評，衛福部不願意做好美豬進口的源頭管理，卻連末端原本政府應管控的責任，也要推給市場業者，怠忽應確保民眾食安職責，太不負責任；若市場業者隨便標、有心誤標，或是被肉廠欺騙，這要怎麼處罰？倒楣的還是消費者。

林奕華則表示，若蔡政府對於主動推動肉品標示含萊劑與否無法對美國交代，那就不要阻擋立院朝野黨團推動食安法修法直接規範標示，讓立院盼黑臉，保障民眾食安，蔡政府也可對美有所交代。

對陳時中反擊「如果能標萊劑，當年開放美牛就可標，為何不標？」林奕華表示，當初馬政府僅開放卅月齡以下含萊克多巴胺美牛進口，與民進黨今天門戶大開，開放全豬的萊豬、萊牛進口規模大不相同，陳的質疑不符比例。

林奕華說，當初開放萊牛規模不大，對標示問題或有不足，但當時民進黨立委也沒有盡到把關責任；八年後的此刻，在野的國民黨立委發現問題要予以補強，陳時中卻引馬政府施政當擋箭牌，今夕何夕、似是而非。

林奕華揶揄，若蔡政府要以馬政府施政內容為標竿，那馬政府時期有效穩定兩岸關係的九二共識，蔡政府為什麼反而不遵守，事實證明都是托詞。林認為，兩個政府執政時遇到的狀況與時空背景原本就不同，硬要推馬維拉救援並不合理。

陳時中 國民黨 美國

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