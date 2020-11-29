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萊豬元旦叩關前 國民黨號召12月再上街

台灣新聞組／台北29日電
立法院預計12月中議決開放萊豬進口行政命令，為展現力抗決心，繼秋鬥之後，國民黨規畫在院會議決開放萊豬行政命令當天，將再發動群眾在立法院外圍城抗爭，要透過裡應外合的方式，讓民進黨政府聽到反萊豬進口聲音，盼其能懸崖勒馬。(記者周志豪／攝影)
立法院預計12月中議決開放萊豬進口行政命令，為展現力抗決心，繼秋鬥之後，國民黨規畫在院會議決開放萊豬行政命令當天，將再發動群眾在立法院外圍城抗爭，要透過裡應外合的方式，讓民進黨政府聽到反萊豬進口聲音，盼其能懸崖勒馬。(記者周志豪／攝影)

民進黨立院黨團強勢護航行政院長蘇貞昌完成施政報告，民進黨接下來可能讓行政命令直接生效，國民黨團總召林為洲表示，「若是如此，總預算就看著辦」。

國民黨也規畫，當立法院會議決開放萊豬行政命令當天，將發動群眾在場外抗爭；為力抗蔡政府開放萊豬，12月中再號召民眾上街頭已勢在必行。

前總統馬英九昨說，國民黨立委一向很溫和，這次表現的確出乎很多人意料之外，面對獨裁專制的政權，國民黨立委實在無路可走，所以用這種方式表達。

至於蔡英文總統不願與國民黨主席江啓臣辯論，馬英九說，蔡英文總統很習慣雙重標準，且她搞錯一點，說要送去立法院討論，但美豬是她做的決定，不是立法院做的決定，對立法院負責的是行政院長，對人民負責的是總統。

林為洲指出，當初蔡政府將九項行政命令送至立法院，經朝野協商決議交付衛環、經濟、財政、教育與外交等五委員會聯席審議，再經院會審查，若民進黨團最後不處理，擺明當初「備查轉審查」的承諾就是「博歹賭」(詐賭之意)。

台中市長盧秀燕說，國家規定運動選手不能夠吃含有萊克多巴胺的豬肉，因為藥檢不會通過，一般民眾也不應該面對這樣的風險。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，行政院先前也已經定調五大管制措施，相信現有機制能夠提供民眾自主選擇的空間；民眾對萊豬疑慮，執政黨都有聽見，黨團未來也會持續監督行政團隊是否落實五大管制措施，為食安做好把關工作。

國民黨 民進黨 馬英九

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