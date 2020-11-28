黑白集／潛艦國造才開工就奪命 蔡英文大話別說太快

蔡英文總統日前主持「潛艦國造建造案開工典禮」。(記者林敬殷／攝影)

蔡總統剛在高雄台船主持「潛艦國造」開工典禮，嚴正聲稱，開工粉碎了國造計畫可能延後的不實謠言。未料，話聲剛落，次日台船即發生閃燃的工安意外，造成一死一傷。

這項意外，當然不致影響潛艦國造計畫的推動，卻是對政府一記響亮的警鐘。如果台船連基本的現場施作安全都無法維持，如何能造出性能卓越又安全無虞的潛艦？

蔡總統說出「開工粉碎不實謠言」時，語帶怒氣，很不滿外界對潛艦國造的前景抱持疑慮。但如果把批評當成鞭策的力量，而不看作「唱衰」，也就沒必要那麼怒氣沖沖了。說到底，開工只是一個啟動儀式，才要起步，無法粉碎任何謠言。潛艦國造能否成功，要看五年後能否順利交出原型艦；現在說什麼大話，都嫌太早。

獵雷艦弊案就是一個血淋淋的例子。獵雷艦也是「國艦國造」口號的產物，卻把船交給從無造艦經驗的慶富公司承包，在技術闕如東拼西湊的情況下，又發生鉅額詐貸而胎死腹中。如今，錢沒了，船也沒了，海軍掃雷能力出現缺口，政治責任還在藍綠政府之間互踢皮球。老百姓看在眼裡，能不憤怒嗎？

蔡總統太愛讀稿，當她說出「我們透過動工，讓世界看見台灣 守護主權的強烈意志」時，大概沒想到台船工人的條件與環境吧！護國要靠實力，不只是意志。