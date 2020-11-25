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中天撤照 人民日報：台灣的民主、自由淪為笑話

記者林則宏／綜合報導
圖為民眾日前抗議NCC決定對中天新聞台不予換照。(本報資料照片)
圖為民眾日前抗議NCC決定對中天新聞台不予換照。(本報資料照片)

針對中天新聞台換發執照申請遭NCC駁回，人民日報海外版25日以「罔顧民意 民進黨當局胡作非為」為題指出，此事讓台灣的民主、自由淪為徹頭徹尾的笑話。

人民日報以電影《少林足球》經典台詞：裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麽和我鬥？來形容NCC這次審查中天的換照申請案。

文章稱，這是NCC在2006年成立以來，首度對新聞台作出「不予換照」的決定。1994年開播的中天，近年被綠營盯上、屢屢被罰，「說白了，是『政治不正確』」。

人民日報指出，旺旺集團與中天電視基本立場是反「台獨」，主張兩岸和平交流。因此民進黨當局除羅織罪名對中天濫開政治罰單，為了徹底關掉中天更處心積慮提前布局。

文章提及，早在今年5月，從總統府洩漏出來的公文密件就顯示，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌密謀，在NCC安插親綠學者「配合處理中天」。

「NCC今年10月又裝模作樣地舉辦換照案聽證會，其過程極盡黑箱作業之能事，拒絕中天委任評鑒人參加，由官派評鑒人控制全場，以假標準扼殺新聞專業，立場先行、未審先判。」

人民日報稱，「民進黨當局赤裸裸威逼異己、肆無忌憚搞利益分配，使本應獨立行使職權的機關紛紛『東廠化』，鋪天蓋地渲染『綠色恐怖』，終至推動新聞台全面『綠化』，一切都按獨裁劇本走，讓『民主』『自由』淪為徹頭徹尾的笑話。」

民進黨 台灣 足球

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