30年最大規模！秋鬥誓師 反毒豬、反黨國、反雙標

「秋鬥」遊行即將登場，主辦單位19日帶著豬在凱道舉辦誓師記者會，邀請民眾周日上街反萊豬進口。(記者林澔一／攝影)

秋鬥遊行 將於周日下午登場，以西遊記「赴西天取經」為主題，集結勞工食安、環保教育、土地及言論自由3大隊、40多個鬥陣團體，號召破萬人上街怒吼反毒豬、反黨國、反雙標，當天也會有三隻小豬現身。今年預計是秋鬥舉辦近30年以來的最大規模。

秋鬥昨在凱道舉行誓師記者會，高喊總統蔡英文撤回行政命令、行政院長蘇貞昌下台負責。秋鬥總召黃德北公布2020秋鬥年度代表字「毒」，他表示，全球遭遇新冠肺炎疫情，台灣防疫相對有成，蔡總統卻反出賣百姓健康，宣布開放毒豬進口，尤其民進黨 主政以來，不但是毒爐渣、毒空汙、毒廢棄物蔓延中南部，嚴重毒害環境，民進黨更延續過去國民黨 威權的黨國統治，變成新綠色黨國，毒害土地、毒害家園、毒害言論自由。

針對秋鬥被視為蔡總統連任後第一場大型抗議活動，黃德北說，到目前為止，秋鬥主辦方沒有接獲政府部門的聯繫與協商，卻聽聞有政府部門打電話到消基會關切，希望不要上街，顯見蔡政府仍不願面對社會矛盾，而是想壓制運動發展。

國民黨昨也公布主席江啟臣與黨籍14位縣市長拍攝的「反萊豬、站出來」影片，呼籲民眾一起上街頭，讓蔡政府聽到反萊豬的心聲與訴求，絕不容許蔡政府用多數暴力霸凌民意。

周日活動當天，包含前總統馬英九、國民黨前主席朱立倫也確定將出席參與，除將上戰車發表談話，兩人也將跟著國民黨梯隊參與全程遊行。黨籍縣市長部分，包括新北市長侯友宜、南投縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠及雲林縣長張麗善等約十名縣市長將現身相挺。

社運界批評民進黨，在食安、言論自由、環保、勞工等諸多面向，違背綠營長期主張，不只「雙標」，更儼然已變成「新綠色威權」。

身兼民間反瘦肉精毒豬聯盟與秋鬥發言人的李建誠說，民進黨緊縮言論自由，國家可以動用政治力，對新聞媒體進行干預和審查，「過去我們共同反對黨國體制，現在民進黨卻變成新綠色威權」。學生時期就參與社運的李建誠也感嘆，民進黨過去與社運團體一起上街頭抗議，執政後卻對社運團體的訴求，大多敷衍甚至不理，令人唏噓。