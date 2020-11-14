朝野圍剿「街亭已失」 火燒蘇貞昌

行政院發言人丁怡銘引發牛肉麵爭議後，行政院長蘇貞昌（左）到「皇家牛肉麵重慶店」用餐，親自向店家道歉。(記者林伯東／攝影)

行政院發言人丁怡銘引領蘇團隊小編風格，前次「一粒卡臣」在衛生紙之亂時大出鋒頭，這次「萊劑牛肉麵」卻自爆成發言人之亂，甚至火燒行政院長蘇貞昌。朝野圍剿丁怡銘，實則劍指蘇貞昌，民進黨前立委段宜康一句「街亭已失」，點出蘇貞昌困境；網友更戲稱，「丞相，起風了」，美豬叩關可能引發遍地烽火。

丁怡銘不僅成為藍營箭靶，連綠營都大表不滿，挺綠粉專直接點名丁怡銘下台，甚至自製小編圖卡回酸「名聲累積十年，掃地只需一夕」，以其人之道，還治其人之身。但蘇貞昌昨天大力護航子弟兵「知過能改、善莫大焉」，諸葛電火球決定和丁怡銘綁在一起滅火。

美豬明年進口台灣 ，朝野上演「萊豬大戰」。藍營執政縣市推動自治條例、上街頭串連民意，在野黨將反萊豬視為2022年縣市長大選主戰場，不僅砲打蘇貞昌、矛頭更對準蔡英文總統；藍營磨刀霍霍，綠營反蘇勢力暗潮洶湧，轟丁也在打蘇，內閣人事可能成為黨內權鬥的「街亭之戰」。

丁怡銘是蘇團隊的社群 總操盤手，社群圖卡簡明易懂，宣導防疫 政策功不可沒，問題是蘇內閣捍衛萊豬卻踢到鐵板，因為圖卡宣傳得心應手，乾脆以「中央廚房」輸出協助同黨立委攻擊在野黨，挺綠網紅、綠營側翼快速獲得政院產出的攻擊圖卡，爭議仍持續延燒，錯指萊牛牛肉麵爭議立馬補上，逼得蘇貞昌親上火線道歉，「有政府會做事」變成「有政府會道歉」。

回到問題的本身，行政院發言人是國家政策發言人成也圖卡、敗也圖卡，火燒行政院，導致「發言人」變成「發炎人」，台北市長柯文哲的攻擊力道，遠遠不如丁怡銘自爆的殺傷力。街亭啟示，蘇丞相不可不慎。