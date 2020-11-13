避開總店到老店…政院發言人丁怡銘挨批「大街罵人 小巷道歉」

行動支持 北市副市長黃珊珊（中）12日去吃牛肉麵，為店家打氣。(記者林澔一／攝影)

新北市皇家 傳承牛肉麵店獲今年台北市牛肉麵節冠軍，卻遭行政院發言人丁怡銘指控使用萊牛，丁昨晚避開大批媒體守候的總店，到老店向業者致歉，新北市議員葉元之批評，開記者會指控卻偷偷道歉，形同大街罵人、小巷道歉。業者希望行政院長蘇貞昌也去品嘗，對外澄清。

新北市前市長朱立倫、台北市副市長黃珊珊昨晚先後到皇家傳承板橋新海路總店為業者打氣；同一時間，丁怡銘則由立委羅致政陪同去重慶路老店致歉。

皇家創辦人陳世楨長子、總經理陳家斌指出，願意接受道歉，因大家都是為民生安全努力，希望不要因為此事影響整個產業。二兒子副總經理陳宏銘說，昨天因行政院對外發布的訊息，造成訂單減少三分之二，甚至接到不少民眾來電謾罵，希望透過行政院解釋，讓消費者不要再有誤會，被問到是否希望蘇貞昌來吃麵？陳宏銘說，當然希望蘇院長有空時可以來。

接待丁怡銘的創辦人陳世楨說，丁怡銘可能是要說冠軍牛肉麵都用美牛來堵台北市政府的嘴，丁自稱當時講太快才指名道姓，在店內，丁除了本來的100碗，羅致政也加碼200碗，要在今天分送至立法院與行政院。由於丁不吃牛，昨點的是排骨麵。

朱立倫說，製造假消息、錯誤消息，對店家的傷害都是絕對不應該。黃珊珊也當場下訂100碗牛肉麵，贈送每日來店前20名顧客。

對於丁怡銘解釋，出示牛肉麵節冠軍得主菜單上標示採用美牛，是要強調即使在飼料中添加萊克多巴胺，但只要肉品中殘留值符合國際標準，對於民眾健康就沒有影響。黃珊珊質疑，這樣的說法，是指台灣 的牛都有萊克多巴胺嗎？要讓所有牛肉麵店都關門嗎？「這樣解釋愈描愈黑。」