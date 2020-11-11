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呂秀蓮：民進黨執政 我的言論自由還是被迫害

台灣新聞組╱台北11日電
前副總統呂秀蓮表示，台灣社會應有多元的聲音，更呼籲NCC對所有電視台都要公正評定。本報資料照片
前副總統呂秀蓮表示，台灣社會應有多元的聲音，更呼籲NCC對所有電視台都要公正評定。本報資料照片

中天新聞台換照案備受矚目，前副總統呂秀蓮昨天接受媒體訪問時透露，「即使民進黨執政後，我的言論自由還是被迫害」，她也呼籲NCC未來審查電視台換照，要用對中天相同的標準，檢視所有電視台，而不是「順我者昌」。台北市市長柯文哲挺中天，今早與國民黨議員羅智強一起搭乘印有「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告的公車上班。

據中國時報報導，呂秀蓮指在蔡英文上任後，常邀她上節目的電視台製作人有天突然對她說，「不好意思，上面交代以後不准你上電視台」。

呂秀蓮指，國民黨一黨專政60年，當時是一言堂，不喜歡聽不同的聲音，因此失去政權，她也提醒民進黨，「不是因為政權在你們手裡，就可高枕無憂，大家謙卑一點，權力不是用來揮霍，而是要維持更多的公平、正義。」

報導指出，呂秀蓮認為台灣解嚴雖逾30年，但台灣民主未完全上軌道，中天新聞台換照事件，應以台灣更進一步的民主表現為考量。她也提醒民進黨過去所堅持的「黨政軍退出媒體」理念，在NCC對中天做成決議後，不要又犯了讓「有黨政軍關係的人」介入媒體的錯誤。

另據本報系聯合報報導，對於中天新聞台換照問題，柯文哲再嗆蔡政府，「當年黨政軍退出媒體，是哪黨主張？」「結果你們講的，變成今天黨政軍進入媒體？」柯嗆，「三民自(三立民視自由時報)做假新聞跟中天一樣的標準，這樣就好……又沒有要求什麼？公平就好。」

柯文哲送蔡政府一句話「心平氣和、莫忘初衷」，「公正、公平、不要想東想西、就是沒有心平氣和搞爛掉」。

羅智強說，的確他看柯文哲臉書，最近網軍洗版狀況有好一點，不過柯文哲要選總統，要有心理準備，因為當年前總統馬英九也是這樣過來的。

呂秀蓮 台灣 民進黨

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