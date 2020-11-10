新聞評論／「機動會議」是政院擅權失職的狡詞

行政院長蘇貞昌（中）稱把食安、治安、廉政會報等多達十幾個法定會議「化整為零」了。（本報資料照片）

經在野黨立委近月的質詢，發現行政院超過一年應開未開的法定會議──諸如食安、治安、廉政會報多達十幾個，行政院一律以疫情 為託詞。行政院長蘇貞昌稱，相關會議因應疫情都改為「機動」、「化整為零」的專案會議，雖未定期舉行大型會報，但有就治安、食安、防疫 、兒少等事項召開專案會議。

蘇內閣最受人詬病的，就是充斥夸夸其詞的大內宣，一派「律師治國」模樣：把狡辯當成實績，把霸道當成帥氣，把擅權當成明快。在這種氛圍下，對食安、治安、永續發展、性別平等、廉政、科技等「法定會議」置之不理，終日忙著製造網路議題修理在野黨，卻拿不出內閣治理的願景和理念。把國政治理當網紅小編來做的院長，已成為台灣 政治奇景。

這些明訂必須定期召開的會議，都是經行政院會核定的重大會議。由院長或副院長擔任召集人，就是要由政院負最高統合責任，集合各部會力量研議、執行，同時督導考核其成效；之所以定期舉行，就是要讓各部會必須在一定期限內拿出進度與成果。而今，行政院對自己的統合責任置之不理，還把一年多沒開的理由推給今年初才爆發的疫情，除了瞎扯，更證明其失職。

每周一次的行政院會在疫情期間從未間斷，足見疫情不是好藉口；就算防疫需要保持社交距離，難道不能以「視訊會議」方式召開？何況，指揮中心自詡台灣已200天沒出現本土病例，蘇揆還滿口疫情，豈非自打嘴巴？尤其，這些會議都由專責部會負責，例如治安會報的執行長是內政部長，廉政委員會是法務部長負責，食安會報是衛福部長負責；如此經年不開，顯示這些部會怠忽職守，導致問題叢生。且看徐國勇在國會被問到詞窮，渾然不知自己是治安會報執行長，蘇揆則鐵青著臉搜索枯腸圓謊；可見，這個表面威嚴剛猛的政府，內裡不知多麼荒疏乾澀。

偏偏蘇院長嘴上絕不輸人，硬拗相關會議是改成機動、化整為零召開，這又是什麼意思？以其「蘇式語法」理解，這就是說，只有蘇揆想開的會才會機動召開，他不想開的會就化整為「零」。蘇院長想塑造自己是能隨時因應問題的有效率領導者，殊不知，這也暴露了他獨斷獨行、不顧體制及法規的作風。從另一面看，也反映了行政院施政不是透過制度推動，而是靠閣揆個人領導。台灣常批評對岸專制獨裁，例如，習近平即自兼一堆「領導小組」的小組長。然而，習主席還得靠這些「小組」來貫徹其決策；而我們的蘇院長連會都不必開，全憑自己無與倫比的霸氣即隻手管遍所有政務。

從管理學看，無效的會議，少開無妨。但從國家的運作看，會議是駕馭行政機器的必要過程，也是節制領導者獨裁妄為的有效機制。行政院各類會報都聘有外部委員，旨在提供政府更開闊的決策觀點；但一年多來，包括永續發展委員會、兒童權益推動小組不僅未曾開會，連外部委員都未聘請。蘇院長不僅把國家大政當成「自家事」，更拒絕聽取外部的聲音。蘇內閣不再有「眾聲喧譁」，或能凸顯蘇揆唯我獨尊的「衝衝衝」光環，但院長獨攬大權是好事嗎？

從政府開放美豬行政程序的顛三倒四，地方與中央執法標準的南轅北轍，乃至南部縣市治安的惡化，導致馬來西亞女生的白白喪命。這些均顯示。政院該開而不開的會報，已變成政府施政怠忽的死角。蘇揆個人鋒頭再大，也遮不住這些對體制的腐蝕。