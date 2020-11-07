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中天換照爭議 民團質疑NCC標準 學者指政治事件

記者趙宥寧／台北7日電
中天換照爭議，學者質疑，媒體監督行政機關，行政機關卻來管控，「這是政治事件」。（記者林俊良／攝影）
中天換照爭議，學者質疑，媒體監督行政機關，行政機關卻來管控，「這是政治事件」。（記者林俊良／攝影）

中天新聞台換照案爭議不休，中視昨公告，中視董事長邱佳瑜解職，引發關注。民間團體昨晚舉行座談會。前新聞局長邵玉銘說，新聞自由神聖不可侵犯；文大新聞傳播學院長胡幼偉說，若NCC真不給中天換照，中天提訴訟，建議要由法院正式撤銷裁判，再請中天關台，否則若中天勝訴，最後誰要賠償？

邵玉銘表示，不管是新聞局或NCC，最重要就是保障新聞自由，行政機關也不能管到新聞專業、工作倫理；觀眾可以自由買報紙或轉台，行政機關不得干涉。

世新大學廣電系教授洪瓊娟說，新聞媒體存在，就是為觀眾服務，台灣觀眾藍綠光譜都有，有時理性溝通不容易，但好在新聞頻道很多，至少能做到恐怖平衡。世新傳播學院前院長彭懷恩說，新聞是第四權，媒體監督行政機關，行政機關卻來管控，「這是政治事件」。

文大大傳系副教授王翔郁也說，憲法保障言論自由、免於恐懼自由且有對等原則，但為何記者對中天一事訪問時，有很多學者選擇不出聲？也有人談到中天不被允許換照是因千萬罰款，但依現行法令規定，是停播30至90天，並非撤照。

輔大大傳所長林維國指出，NCC標準應全國一致，而非針對單一電視台。

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