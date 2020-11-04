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不給上台…藍擋萊豬6度杯葛 蘇貞昌追平江宜樺紀錄

台灣新聞組╱台北4日電
行政院長蘇貞昌3日再度前往立法院提出施政報告並備詢，因朝野對萊豬爭議僵局未化解，國民黨立法院黨團持續杯葛院會。(記者曾學仁／攝影)
行政院長蘇貞昌3日再度前往立法院提出施政報告並備詢，因朝野對萊豬爭議僵局未化解，國民黨立法院黨團持續杯葛院會。(記者曾學仁／攝影)

反對萊豬進口，立院國民黨團昨天第六度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告，揚言只要蘇不道歉或具體回應，黨團將一直杯葛到會期結束，讓蘇成為首位無法完成施政報告的閣揆。

蘇貞昌昨遭杯葛，不僅追平行政院前院長江宜樺2013年六度遭杯葛紀錄，更打破江當年10月18日才上台紀錄。

蘇貞昌說，他每周應立法院邀請，帶著30幾位部會首長、幾百位公務人員乖乖等著上台報告，但好幾周因國民黨立委的杯葛，導致立法院空轉；民眾一直在等待紓困振興、防疫經費，他拜託國民黨立委讓立法院可以做事，這才是國家之福、人民的期待。

國民黨團總召林為洲指出，蔡政府開放美豬沒事先溝通，現在依法該做的事又不做，甚至連道歉都沒有。抗爭雖影響朝野立委總質詢，但若蘇面對施政錯誤都嘻皮笑臉，也不道歉改進態度，在野黨別無選擇，只有繼續杯葛。

國民黨立委賴士葆說，只要蘇貞昌不道歉，國民黨就會繼續杯葛下去，讓蘇成為第一位無法到完成施政報告的行政院長。

另外，民間反瘦肉精毒豬聯盟和法界人士昨指出，依大法官釋字第738號解釋，為了公益，地方自治可採比中央法律更嚴格管制標準；中央過度極權，限縮地方自治，只為符合民進黨利益，不顧百姓民生。1122秋鬥遊行當天將公布反對「禁萊劑進校園」的立委名單，讓民眾知道誰在妨礙學生健康。

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