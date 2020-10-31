我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

海基會董座仍難產 許勝雄延長代理

記者李仲維╱台北31日電
金仁寶董事長許勝雄。(記者林俊良/攝影)
金仁寶董事長許勝雄。(記者林俊良/攝影)

海基會將於下周五（30）日召開董監事會議，由於新任董座仍難產，原本僅代理到11月3日的金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。

行政院於8月6日核定許勝雄的人事案，代理海基會董事長至11月3日，為期三個月。對於記者詢問代理董事長任期是否僅三個月的問題，許勝雄接任代理時受訪表示，就是在新任董事長出任前暫時代理，答應就是（代理）三個月。

如今三個月即將到期，海基會將於30日召開董監事會議選出下一屆董監事，下一屆董監事任期將從12月1日開始。對於許勝雄11月3日代理期限屆滿的問題，據了解，由於府方仍未敲定新任董座，因此將委請許勝雄延長代理。

對於許勝雄代理超過三個月是否需財產申報及赴立法院備詢的問題，據了解，財產申報問題較棘手，行政院、法務部及陸委會正在研議解套方案，至於立院備詢則較單純，由於許只是代理董座，將尊重許的意願，或由熟悉業務的副董事長兼秘書長詹志宏上場。

對於之前外傳立法院前院長王金平將接任海基會董座，核心高層人士表示，四年前確有此規畫，但近期未再聽聞有此考量。

大陸國台辦發言人馬曉光在9月30日的例行記者會上曾表示，九二共識是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是海協會與海基會接觸互動的基礎。他強調，有了這個基礎，兩會就可以恢復商談，沒有這個基礎，什麼人擔任海基會董事長都是枉然。

兩會 王金平

上一則

黑白集／陳時中的傲慢與偏見

下一則

新聞評論／最安心的引擎聲，聽到媽媽的悲號

延伸閱讀

如何面對中華民國？國台辦：一中原則、平等協商

如何面對中華民國？國台辦：一中原則、平等協商
憂參加活動就觸法 台商催反滲透法施行細則

憂參加活動就觸法 台商催反滲透法施行細則
國台辦：台灣勿在謀「獨」路上越走越遠

國台辦：台灣勿在謀「獨」路上越走越遠
兩岸ECFA是否持續？ 陸突然改口設「前提」

兩岸ECFA是否持續？ 陸突然改口設「前提」

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損