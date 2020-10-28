新聞評論／中天換照 一場裁判已定勝負的比賽
備受矚目的中天換照聽證會，不出所料，與會「鑑定人」幾異口同聲主張「新聞自由應有界限」，並以中天違規件數太多、自律機制失靈等理由，主張不予換照。這場聽證會，簡言之，就是NCC利用「特選」的裁判預設比賽的結果。試問，再厲害的球員，又豈打得過場邊發號施令的裁判？
對於中天未來的命運，我們暫不討論。但一場史無前例的電視換照聽證會，卻只有這樣的演出水準，真教人失望。第一，是單一性：七名鑑定人看似背景不同，但立場和觀點幾乎毫無二致，必是經NCC精挑細選。第二，是不透明：NCC在會前拒絕公開鑑定人名單，稱為避免他們受到外界影響；這其實是蓋上一塊黑布，不讓外界檢驗他們的公信力。第三，是太技術性：七名鑑定人談的都是中天的遭罰紀錄、股權結構、內控機制等，無一人關注更高層次的言論自由，卻反而同時主張新聞自由需受控制。
用立場特定的裁判來預設比賽結果，這並非蔡政府的第一遭，過去幾年，人們已多次目睹了類似的操作。例如，今年高雄市罷免市長韓國瑜之後，中選會公告補選的日期，國民黨僅有短短12天必須找到候選人並完成登記。中選會是獨立機關，但中選會委員卻集體利用權力壓縮在野黨的動員準備時間，其作用等於在為陳其邁送東風助選。更惡劣的例子，是大法官會議就頗受爭議的《黨產條例》和黨產會作出解釋，竟一面倒地宣告「全部合憲」。為了迎合主政者，這些「憲法守護神」竟連憲法都敢大膽蹧蹋；那麼，NCC欽定的鑑定人作出悖離新聞自由的事，便也稱不上駭人聽聞了。
可笑的是，當鑑定人猛轟中天的「股權結構」太集中於旺旺蔡家，因此「有隻手可以隨時伸進來」，影響新聞走向。他們似乎忘了，操控新聞更大的黑手，其實就是執政當局。以扁政府時代的TVBS和東森換照案為例，都因政治立場而起，TVBS更因揭發高捷弊案深受民進黨厭憎，因而由新聞局長姚文智發動撤照。最後，陳水扁因懍於輿論反彈而罷手，但打壓過程已造成了媒體的寒蟬效應，有多人從此被迫離開原有職位。近兩年，窮問蔡英文博士學位疑點的彭文正、報導韓國瑜現象成為眼中釘的王又正，不也都如此下場？
依這些鑑定人的論述邏輯，神旺投資是中天最大股東，所以是影響新聞公正的「黑手」。然而，NCC安排特定立場的專家學者來決定中天去留，它是不是黑手？NCC通過台數科的新聞頻道，卻被蘇貞昌一手否決，蘇揆算不算黑手？更往上看，在總統府5月外洩的機密文件提到，三位新任NCC委員有二人立場偏綠，「可以配合處理中天」。若屬實，那麼這場NCC聽證會，是否只在實現蔡英文的旨意？
持平而論，今天台灣整體的電視市場明顯已過度飽和，在過多電視台爭逐有限廣告的情況下，許多節目的品質都已到了粗糙乃至低劣的程度。如果要改善這個現象，NCC當然應該有汰換或整頓的作為；但把中天列為優先撤照對象，恐怕就搞錯了重點。中天有些作法，例如對於「水神」等涉己新聞的過度報導，都顯得不夠專業；但這些情形都可以透過其他方式糾正，並未嚴重到構成「關台」的理由。
這次中天換照的聽證會，整體而言缺乏足夠的說服力，七名鑑定人太過單一的立場，更顯示蔡政府操縱審查過程的布置。最糟的是，鑑定人在大談NCC換照的「權力」時，完全未顧及民眾接收新聞訊息的「權利」和自由，實讓人三嘆！
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