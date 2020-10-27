蔡政府決策蠻橫霸道 萊豬公聽只是過場

立法院經濟委員會26日召開萊克多巴胺豬肉進口公聽會，邀請農委會前主委陳保基(白衣者)、林享能出席，現任農委會主委陳吉仲(後)與前主委首度在立院面對面針對萊豬進口論述發言。(記者彭宣雅／攝影)

政府無預警宣布開放萊克多巴胺美豬進口，農委會隨即公告相關行政命令，儘管備查改審查，先公聽再審查，但蔡政府程序不正義，作法宛如強灌民眾吃萊劑。

這場公聽會討論萊克多巴胺作為動物用藥的使用範圍。理論上重大行政命令公告應有60天預告期，但農委會這項修正預告僅七天；且政府開放萊劑美豬，理應先與社會溝通、召開專家會議，但卻由蔡英文 總統逕自宣布後，再由農委會火速草草公告。

台灣 民眾每年平均食用35公斤豬肉，牛肉一年吃不到六公斤。2012年初，台灣為加入TPP諮商，當年美國 也要求開放含萊克多巴胺美豬美牛進口，但當時馬政府與相關產業團體密集溝通，還召開三次專家會議，最後採取「安全容許，牛豬分離，強制標示，排除內臟」政策，開放的還是30月齡以下的萊劑美牛。

這回，政府開放美豬進口卻像是突襲，不僅牛豬都接受，也未排除台灣人常吃的豬內臟；不僅無預警宣布，明明是明年才要進口，農委會卻在8、9月間就倉促公告；且預告僅七天就正式公告，而且公告第一次還沒講清楚，再修一次。

一切都就定位才下鄉與產業團體溝通、開公聽會，但至今一場專家會議都沒開。遭養豬產業抗議後，就祭出百億台幣養豬基金，試圖用砸錢補助堵住大家的反對的嘴。

儘管蔡政府事後再補公聽會、立院審查，但說穿了，這些不過只是形式「過場」，以民進黨在立法院強勢多數之勢，在野黨恐怕也難以實質阻擋美豬進口。攸關食安與健康的重大政策，缺乏社會溝通、規避民意機關監督，決策粗糙不僅像是「霸凌」台灣民眾，也凸顯蔡政府的蠻橫與霸道。