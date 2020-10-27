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當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

記者林麗玉／台北27日電
王世堅27日接受廣播專訪，主持人羅友志問王世堅，會不會有人說王世堅頻槓蘇貞昌，是「前面握手？後面下毒手？」王世堅回，「他沒有前面握手」。(圖：Hit Fm「羅友志嗆新聞」製作單位提供)
王世堅27日接受廣播專訪，主持人羅友志問王世堅，會不會有人說王世堅頻槓蘇貞昌，是「前面握手？後面下毒手？」王世堅回，「他沒有前面握手」。(圖：Hit Fm「羅友志嗆新聞」製作單位提供)

民進黨台北市議員王世堅自振興三倍券後，屢屢槓上行政院長蘇貞昌，日前指蘇「不只想當行政院長」，這次中天換照案，王世堅也暗指蘇「狐假虎威」。王世堅今天接受廣播專訪，主持人羅友志問王世堅，會不會有人說王世堅是「前面握手？後面下毒手？」王世堅回，「他沒有前面握手」。

對於主持人問，傳言關中天是行政院長蘇貞昌的個人作為，王世堅說，「我聽到的與你聽到的差不多」，民進黨並不會這樣做。

中天換照案，王世堅說，鄭南榕曾說過，「我反對你言論，但也要保障你發言權利。」王認為，NCC委員要審查的應該是假新聞，只要不是假新聞，立場不同都應該要尊重。

王說，中天新聞台報導大陸社會、經濟等的確比較多、政治立場也較藍、政論節目立場明確，但NCC要查的應該是假新聞。王說，NCC的媒體管理，應該介入越少越好，而是應該媒體自律，媒體自己也會有社會壓力。

若這家媒體都偏向某部份，社會大眾就會不要看，若選舉只報一個政治人物的新聞，久了民眾也會反感，市場會決定一切。

王世堅也提到，過去講最鴨霸的政治人物，被認為最兇悍的就是前總統陳水扁，但當時陳水扁也沒有關掉TVBS，現在15年過後，又是民進黨執政，社會沒有這麼脆弱，民眾也有知的權利。

提到蘇貞昌行事風格，王世堅說，交通部長林佳龍對交通事務熟稔，林應該可以發揮得更好，但蘇貞昌應該要放手，政府的總領導人很重要，以蘇貞昌的年紀、輩分，是應該放手讓這些部長下去做，尤其包括林佳龍、徐國勇、陳時中等，每個人的能力都很好。

王也舉徐國勇為例，不論口才、能力、法律方面能力很好，蘇貞昌應該要外弛內張，要讓部屬有空間，不然這會傳染。

王也提到先前的紓困振興之亂，王世堅說，蘇貞昌不時砰砰砰，之前中央提出紓困補助方案，蘇貞昌提前一禮拜拿出他的撞球竿指指指，提早一周開記者會才會出問題。王說，防疫補助應該是行政院配合衛福部，不過當時卻反過來，蘇貞昌先講才出了問題，還拉陳時中一起道歉。

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