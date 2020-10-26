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黑白集／當台灣言論市場變成綠油油

黑白集
中天新聞換照案在26日舉辦聽證會。圖為中天電視總部。(本報資料照片)
中天新聞換照案在26日舉辦聽證會。圖為中天電視總部。(本報資料照片)

NCC於26日就中天電視換照問題舉辦聽證會，這是史無前例「公審電視台」的第一遭。以民進黨早年追求言論自由的歷史，NCC若做出「關台」的決定，蔡政府必然留下「反民主」的難堪紀錄，但黨內似乎也沒有人勸阻。比較好笑的是，時代力量不知在興奮什麼，居然站出來幫忙喊殺，要求NCC必須一刀下去不能猶豫。真不愧是小綠！

民進黨也許忘了鄭南榕是為了「百分之百的言論自由」而自焚，但台灣人民可沒忘記。在野的時候罵別人「一言堂」，自己執政了就擺出威權臉孔，不許別人唱反調，民進黨能說服自己說這是「時空環境不同」嗎？就像它吞下美豬那樣。

「髮夾彎」並不容易，但破戒一次之後，接下來就會漸漸習慣，然後變得理直氣壯。就像民進黨當年主張「黨政軍退出媒體」，現在則是媒體大亨進入中常會，自己則在校園招募青年軍，毫不羞愧。更難看的是，中天換照還沒審完，早已有人預約要入駐它的頻道位置了。一說，是與新潮流系交好的新聞台要上馬；另一說，是閣揆蘇貞昌要讓友好的電視台取而代之。

民進黨拋棄民主理念，轉向利益與現實靠攏，可視為它向「世俗化」轉型的一大步。但當台灣言論市場變成「蘇友友」和「綠油油」的天下，民眾還有自由呼吸的空間嗎？

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