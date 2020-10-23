黑白集／恐怖情人外交藝術品 或嘲諷民粹政治

蔡政府的外交被批評像個「恐怖情人」。(本報資料照片)

北美館展出藝術作品《哀敦砥悌》，內容則多了新布置。創作者將台灣 斷交的前友邦，各以一句成語總結台灣對它的情緒，諸如：冷血動物、賣友求榮、貪得無厭、寡廉鮮恥等，各種跟失信背義有關的詞彙都用上了。

這下不得了，陪孩子校外教學的家長覺得這是鼓吹仇外，急忙向市議員反映。如此一來，原矜藏於藝術場域的東西，真的跟現實交匯了。議員看過，也覺得不妥，要求文化局重新檢視。

藝術家的創作有其脈絡，這是件「達達主義」作品，意在表達顛覆與幻滅。作品題旨是「認同」，除欲辯證並解構兩岸各自的國家圖騰，更以冷凝的角度觀看中華民國的衰落。這些激切的成語未必代表民眾的真實情緒，更像藉著渲染與誇示，去嘲諷當今的民粹政治。

藝術與政治，各有不同的領域；創作透過藝術之眼評價政治，可以激發不同的省思。這件作品點出的斷交傷痕，「仇外」不正是蔡英文 政府近年斷交時慣用的伎倆？巴拿馬欺騙、吉里巴斯索取贈款、薩爾瓦多獅子大開口、索羅門被收買，錯都在別人？

對岸的「戰狼外交」無法贏得國際形象，但台灣挾美制中又高明多少？市議員說，外交不需弄得像個「恐怖情人」，這是事實。這點，北美館其實不必追問藝術家，倒不妨通報外交部一聲。