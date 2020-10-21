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萊豬不增貨號 藍批政治凌駕專業

台灣新聞組╱台北21日電

財政部關務署日前依立法院財政委員會決議，邀集跨部會討論是否增列萊豬CCC Code（輸出入貨品分類號列），會議結論昨天公布，考量各國均無此作法，萊牛也未增訂貨號等理由，認定並無必要增列。行政院表示，任何行政措施都要有可行性，且和國際標準一致，不然就會成為台灣和其他國家做生意的障礙。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，在世貿組織案例中，僅加拿大曾告美國對某些產品標示有問題，目前國際貿易談判並無與萊豬相同案例可比較；由於是無前例可循的灰色地帶，未來美國是否刻意要求台灣符合某些標準，目前難以預測。但從確保民眾健康角度來看，政府應讓人民可從源頭分辨萊豬與非萊豬，如果連源頭都管理不了，人民不可能有能力分辨。

行政院發言人丁怡銘說，飼料添加物並不是貨物，美豬將和馬政府2012年開放的美牛一樣，政府會持續用檢驗「安全容許量」來把關。目前全世界也沒有為了飼料添加物殘留增列貨號的狀況，除了管理會混亂，也會形成新的自由貿易障礙，無助台灣與他國貿易談判。

衛福部食藥署表示，對於含萊劑美豬的管理仍傾向於標示原產地即可，不會強制標示是否含萊克多巴胺。

國民黨立委賴士葆質疑，這完全是政治凌駕專業，單就行政作業而言，關務署早就表明沒有問題，經濟部仰承上意後才定調不做，完全不是基於專業考量。

台灣 美國 財政部

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