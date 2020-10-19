新聞眼／無厘頭？藍提案解官職 凸顯在野無奈

行政院長蘇貞昌（右）頻頻在立法院對在野黨立委反質詢，更多次不讓官員回應立委詢問，引發爭議。(本報資料照片)

國民黨 立院黨團拋出倒閣想法，但小黨不支持，已難成案。國民黨立委近來也提案，要求部會首長正面回答立委質詢，否則在必要時可由立法院三分之一立委表決同意後解職。乍看之下，有些貽笑大方，畢竟中華民國憲法乃五權分立，立法權豈可輕易干涉行政權的任命？就算類似彈劾之權，也是由監察權所有，非立法院可以任意行使。

論者可以明顯指出上述提案不但於憲法不符，也形同立法院擴權。然而，這樣的提案，要說是立委不懂憲法，不如說是在野黨立委的無奈之舉。面對執政黨在許多重大政策上的「避重就輕」，平時雖重視在網路上「懶人包」的簡化政策說明，卻到了立法院就敷衍了事，甚至於「反質詢」立委，都在在增加了民代問政的阻礙。

國民黨立委的提案內容或許大有問題，卻無疑是一個警訊，警示著當民進黨國會過半、完全執政，立法院已漸淪陷為立法局的窘境。不只是執政黨占有國會多數，導致行政部門一旦決定的政策，便在國會暢行無阻，同時國會議員對政策所提出的質疑，恐怕只能得到片面的回答，難以窺探政策的全貌。

蔡政府連任後，耗費大量心力在經營社群 網路的聲量，透過淺顯易懂的政策說明，以贏得年輕人的注意和支持，然而，政策的本質是繁瑣、複雜的，攸關各方利益的角力，行政院在面對國會的監督，絕不能只耍嘴皮，甚至以輕蔑態度回應在野立委質詢。

台灣 不只需要一個透明公開的立法院，也需要一個透明公開的行政院，否則國會弱化，將使台灣民主倒退。