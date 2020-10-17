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台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？

台灣新聞組／台北17日電
新北中和民眾16日晚搶打疫苗，冒雨排隊等待，人潮綿延數十公尺。（記者林澔一／攝影）
新北中和民眾16日晚搶打疫苗，冒雨排隊等待，人潮綿延數十公尺。（記者林澔一／攝影）

受秋冬新冠疫情威脅，今年公費流感疫苗接種超乎預期，各地已頻傳衛生所遭抗議，甚至里長服務處被砸亂象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日又緊急宣布，今起全面暫緩「50至64歲健康成人」接種，避免疫苗提早見底，排擠幼兒、老人高風險族群。指揮中心原定該族群施打目標為18.7％，開放接種10天，施打率達14％，將導致至少21萬人「被停打」。

對此，資深媒體人李艷秋今忍不住開轟，「不是很會超前部署嗎？」

李艷秋在臉書貼文直言，「這個政府對自己施政的錯誤，從不承認，每每用話術轉移掩飾，我們就在炫幻的謊言中，同意吃幾輩子萊豬都無害，認同流感不會來，不打疫苗也沒事。」

公費流感疫苗打氣熱烈，開打十天，疫苗幾乎用掉半數，為避免老人及幼兒等高風險群打不到疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議啟動應變機制。衛福部長陳時中昨天緊急宣布，今起暫緩無高風險慢性病的50至64歲成人接種。

陳時中指出，專家建議依感染流感併發重症風險，65歲以上長者及六個月以上至國小入學前幼兒，為流感高危險族群，應優先接種。

今年公費流感疫苗採購603萬劑，截至15日，接種297.2萬劑，其中學齡前幼兒接種25萬劑，接種率22.6%，不及目標接種率54%。開業診所醫師很早就提出警訊，今年中壯年接種踴躍，恐排擠三歲以下幼兒接種率。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，今年催打流感疫苗，是擔心若同時爆發新冠疫情及流感，難以分辨，預期台灣流感疫情不會上升，應先以高風險族群為保護對象。

中央昨宣布暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種流感疫苗，不少縣市政府都鬆了一口氣，認為全台統一作法，有助緩和搶打現象，避免基層醫護人員及里長遭民眾責難及減輕第一線人員壓力。不過一些地方基層里長則罵聲不斷，認為應有緩衝期。

近日台灣新冠肺炎境外移入個案頻傳，國外疫情又創新高，陳時中認為，歐美疫情可能再掃回，計畫11月中宣布秋冬防疫專案，以邊境管制為主，境內再看社區情況決定強度，如緊縮商場演唱會、打球等，盡量減少干擾，加強新生活運動也是重點。

流感疫苗 疫情 陳時中

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