中天電視台換照爭議 藍質疑劇本早寫好

中天新聞換照案引發各界關注，國民黨15日質疑劇本早寫好。圖為中天電視總部。(記者林澔一／攝影)

中天新聞台是否在年底關台引發各界關注，國民黨 昨質疑，美國總統川普 和前總統馬英九被媒體批評也不敢撤照，蔡英文總統卻要這麼做，這套劇本顯示今年5月爆發的總統府密件中，提及NCC委員可以配合處理中天的真實性。民進黨 反指國民黨羅織構陷，用政黨力量帶風向，傾全黨之力表態挺一家媒體令人側目。

國民黨質疑，NCC月底舉行的中天換照聽證會，由最反旺中的林麗雲、王維菁兩位NCC委員主持，未審先決的意味濃厚。而針對民進黨秘書長林錫耀指馬英九執政時，NCC委員就非常勉強地通過讓中天拿照，國民黨文傳會主委王育敏說，民進黨又再次以「馬維拉」當藉口，想要撤照中天還拿前朝當墊背，且由民進黨秘書長出面來帶風向，更坐實了尚未進行NCC的專業審查，民進黨中央就先下指導棋。

文傳會副主委戴錫欽則以川普為例說，川普不滿某些媒體也不敢撤照，馬任期內也未干預NCC對媒體撤照，「如今川普不敢做的，馬英九沒想過的，蔡英文即將要做」。

國民黨前主席朱立倫以今年8月壹傳媒創辦人黎智英遭逮捕、香港蘋果日報總部被搜索為例，反對政府以換照方式進行言論審查，強調即便政治立場不同，但絕不能以特定手段加以箝制。

行政院發言人丁怡銘昨表示，NCC是獨立行使職權，政院不會介入。至於國民黨緊咬5月的總統府密件，丁怡銘則說，網路上流傳經過變造的文書紀錄，先前已回應過，不再回應。民進黨發言人顏若芳說，請國民黨不要再造謠；她表示，林錫耀周三並未公開發言，僅陳述馬政府時期審查的事實。