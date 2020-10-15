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中天聽證案 昔日反旺中2委員 NCC同意免迴避

記者黃有容／台北15日電

中天新聞台換照案聽證會將於26日舉行，將由國家通訊傳播委員會（NCC）7月上任的委員王維菁、林麗雲主持，中天新聞台日前在報導中指出兩委員有特定立場，因此兩委員昨在例行委員會中提出臨時動議，由七位委員共同研議是否要迴避。NCC副主委翁柏宗表示，全體委員同意兩人沒有偏頗之虞，不用迴避。

王維菁、林麗雲過去在中嘉案時期，曾以「反壟斷」立場發聲，以學者身分提出反對旺中併購中嘉，也曾向NCC檢舉中天電視台；今年4月的總統府駭客事件中，疑似外流密件更提到提名兩位委員有「處理中天換照案」的「任務」。但兩人上任後皆強調沒有被賦予任務。

外界關注兩人能否公正處理中天換照案。翁柏宗指出，為了執行職務的周延性，王維菁、林麗雲昨天自行提出臨時提案，經全體委員討論，由於沒有具體事證認為兩人執行職務會有偏頗之虞，全體同意「不用迴避」。雖然全程號稱「依法辦理」，但「球員兼裁判」，仍難逃「維護自家人」的質疑。

翁柏宗表示，委員會認為「反媒體壟斷」的主張和立場，是基於維護媒體市場多元、保障言論自由和多元文化的呈現，NCC曾提出反媒體壟斷法案，兩位委員主張與NCC立場是一致的。翁強調，「反媒體壟斷」不是針對特定媒體，是普世價值。

此外，NCC昨許可TVBS（聯利媒體）總經理變更案，TVBS執行副總經理劉文硯確定接任，並檢送新聞編輯室公約給NCC備查。

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