「歐元之父」孟德爾辭世 享壽88歲

「歐元之父」孟德爾去世，享壽88歲。(Getty Images)

根據外媒報導，1999年諾貝爾經濟學獎得主、有「歐元之父」美譽的孟德爾（Robert A. Mundell）於4月4日復活節 當天在其義大利的家中去世，享壽88歲。

義大利財經媒體「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）報導，孟德爾是於復活節當天上午在西恩那（Siena）省蒙特里久尼（Monteriggioni）市的自家別墅辭世，死因為自然死亡。

中國新聞社引述與孟德爾一家非常熟悉的美國 國際華人科技工商協會主席李大西確認相關消息。據轉述，孟德爾之子說：「我父親幾小時前去世了。願他安息。難以置信這是在復活節。更不可思議的是，我昨晚夢見他恢復了精神，而且神志清醒。就像我親眼目睹了他的復活。」

孟德爾1932年10月出生於加拿大安大略省，學術成就為有關動態貨幣 領域的開創性研究。文獻指出，孟德爾的「最佳貨幣區理論」（Optimum Currency Areas），推動供給側經濟學的發展並為今日的歐元奠定基礎，他也因此獲得1999年的諾貝爾經濟學獎，被外界譽為「歐元之父」。

此外，孟德爾學術成就另有「孟德爾-佛萊明模型（Mundell-Flemming Model，簡稱M-F模型）」和「孟德爾-杜賓效應（Mundell-Tobin Effect）」等。

美國「富比世」（Forbes）雜誌網站刊出學者多米特羅維奇（Brian Domitrovic）的投書指出，孟德爾發表於期刊的文章在1950與1960年代被奉為圭臬，並在1960年代主宰了國際貿易理論。

孟德爾2003年曾受邀訪台，他當時在專題演講指出，美國不應對中國施壓要求人民幣開放自由浮動，不要因為美國自身的貿易赤字而在選舉時拿人民幣當代罪羔羊。孟德爾也倡議亞洲國家仿效歐盟，組織貨幣共同體。