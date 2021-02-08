視錢財為身外物 韓國富豪承諾捐贈過半數財產

韓國最大行動通訊軟體KakaoTalk的老板金範洙家財萬貫，是韓國的億萬富豪之一，他今天公開承諾捐贈名下過半數財產。(Getty Images)

韓國最大行動通訊軟體KakaoTalk的老板金範洙家財萬貫，是韓國的億萬富豪之一，他今天公開承諾捐贈名下過半數財產。

韓國是全球第12大經濟體，企業被勢力龐大的家族財閥掌控，因此白手起家而擁有94億美元身價的金範洙決定捐出過半財產，可說是非比尋常。

他發出訊息給Kakao的所有員工說：「我已承諾把畢生過半數的財產捐出，用來解決社會問題。」

創立於2010年的Kakao擁有一系列的手機 應用商品，而且超過90%的韓國手機用戶安裝了Kakao的招牌通訊軟體。

根據美國 「富比世」（Forbes）雜誌，去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，金範洙可說是韓國「最大的獲益者」。他的公司Kakao受惠於社交距離措施，因為更多人成為Kakao通訊軟體、電子商務平台與線上遊戲的用戶。

美國富豪比爾及梅琳達‧蓋茲夫婦（Bill & Melinda Gates）與「股神」巴菲特（Warren Buffett）發起慈善倡議「贈與誓言」（The Giving Pledge），主要目的是鼓勵富豪們捐贈半數的財產。

根據贈與誓言網站，已有超過200位超級富豪簽署這項倡議，不過在東亞地區進展有限，僅中國、香港與台灣 的少數富豪響應，日本與韓國一個都沒有。

台灣簽署贈與誓言的富豪是潤泰集團總裁尹衍樑。