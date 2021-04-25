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火星上飛直升機 NASA華裔工程師：從零到一的突破

中央社洛杉磯24日專電
美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室華裔工程師嚴正。（嚴正提供/中央社）
美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室華裔工程師嚴正。（嚴正提供/中央社）

來自台灣、旅居美國的工程師嚴正24日出席僑胞社團活動，分享操縱「毅力號火星車的原理，談到近日成功飛行的直升機是「從零到一的突破」。

61歲的嚴正在台灣成長，留學美國，在美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）服務超過20年。自2003年開始，參與4次NASA火星探測計畫，他所領導的工作小組負責操控火星車。

嚴正在近2小時的線上演講中分享在地球上操控火星車「毅力號」（Perseverance）的原理，他說光是經過7個月、4.8億公里的太空飛行，抵達火星之後安全降落，就是高度艱難的任務。

太空船飛行達10倍音速，「比子彈還要快」，這樣的速度下，進入火星大氣層、開始減速，打開降落傘、啟動噴射器，最後放下火星車，全靠電腦自動完成，沒有人操控，被稱為「驚悚7分鐘」，堪稱人類工程技術的精華。

除了降落高難度，嚴正提到這次最受注目的「搭便車旅客」（hitchhiker），隨著毅力號火星車一同登陸火星的創新號（Ingenuity）直升機。因為創新號的登場，NASA網站超過2億次觀看，是過去幾次火星任務的好幾倍。

「火星上沒有維修廠，出了問題沒辦法打一通電話叫人來修」，嚴正形容，光把這台直升機從火星車的腹部放到地面上，就花了10天的時間。每一個步驟都在地球上反覆演練過，不能有一點差錯。

嚴正分享，這種高度嚴謹的態度就是噴射推進實驗室的工作準則。人類工程的進步是透過不斷嘗試錯誤而來，但是到火星出任務不一樣，沒有犯錯的空間，「花了那麼多時間金錢，在上面出了錯是沒有人可以救」。

嚴正形容在火星上飛直升機，猶如「從零到一的突破」，火星大氣層只有地球1%、引力是地球1/3、溫度最低達攝氏零下100度的極端環境下，每次成功飛行都是在地球上無數次模擬的成果。

要把這位「搭便車旅客」放下車的過程一度緊張萬分。創新號直升機與毅力號火星車的聯繫，靠著螺旋槳軸心上的天線，這條天線如果卡住或折斷，整趟任務就宣告報銷。

嚴正說，放下直升機的過程中，團隊發現毅力號上有一條電線看起來鬆掉，有可能會勾到直升機上的天線，這個事件成為重大危機。進度一度停擺2天，團隊重新把模型拿出來研究，毅力號更改原訂的行走方向，才化解了危機。

嚴正出身華興育幼院，畢業自建國中學、國立清華大學，他笑說自己求學階段絕對不是班上最喜歡唸書的學生，如今能站在第一線參與人類工程的里程碑，感到非常幸運。

幾十年來，人類從定點探測到使用遠距離操控的火星車，現在在火星上飛直升機，被比擬為「萊特兄弟發明飛機」一樣的壯舉。

嚴正回想20多年前，正是因為看到人類第一次把探測車送上火星的影片，專攻車輛模擬系統的自己決心投入航太領域的衝動。他說接下來火星探測的關鍵技術就是無人飛行器，「有了直升機，火星車移動的最大距離，從原本的70、80公尺，擴大到400公尺」。

嚴正今天受世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會邀請，透過視訊軟體在線上向近百人演講。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境、洛杉磯僑教中心主任張浩鈞、世界華人工商婦女企管協會名譽總會長黎淑瑛、大洛杉磯分會會長徐洸玲致詞。

火星 毅力號 洛杉磯

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