王偉忠「臭美」添自信 自在舒服有品味

王偉忠坦言對白T恤有莫名好感。（王偉忠提供）

王偉忠19歲入行，在台灣 的電視江湖中開疆闢土，一轉眼40多年過去，當年的眷村小子，如今也64歲了，成了別人口中的「電視教父」。

眼袋、魚尾紋 累積出愛的能力

能在娛樂圈呼風喚雨的人，沒有點實力、沒有點交情、沒有點與眾不同，「偉忠哥」這三個字哪撐得起，電視觀眾許多集體記憶，但那個能耐究竟為何？王偉忠兩個字形容自己：「臭美」。是啊，若不臭美，哪來的自信勇闖江湖；若不臭美，如何能招蜂引蝶、取得賢妻林慧晶；若不臭美，又能如何保持自愛，讓他的健壯體型未經中年發福摧殘。

「我不反對臭美，己悅者容，自己舒服就好，愛美的人也能說他愛惜羽毛。」這幾年來，歲月在他髮絲上留下斑駁，眼袋敵不過地心引力，魚尾紋能挾緊一張紙，這些時間證據，卻積累出他「愛」的能力，也更有魅力，「以前浪蕩時，自戀、臭美，父親過世、有了女兒後，才開始懂得愛人，為讓她們放心，就要更加照顧好自己。」

王偉忠身材保持極佳，穿搭窄版褲也難不倒他。服裝、鞋子皆為Ferragamo；配戴卡地亞Drive de Cartier 18K玫瑰金腕表。（王偉忠提供）

難道不怕老嗎？王偉忠坦言：「怕，但老無法改變，何不優雅老去。」所以他不想靠醫美除去偌大的眼袋，但「臭美」的基因卻不曾老化，「既然會老，不如藏老遮醜，找到自己適合的位置、態度、穿著打扮如此而已，就像戴上眼鏡，眼袋就不那麼明顯了。」這幾年來，王偉忠漸漸懂得跟自己打交道，找到自在、舒服的方式，品味就來了。

其實王偉忠最愛的打扮，不是華服正裝，白色內衣、套件針織外套，是他最常示人的標準Look，雖然嘴巴叨念「男人沒有啥好打扮的」，但他對衣著仍藏心機，「通常我選的顏色不是黑的，就是白的，試著藏肚子，但配件就可以花，就像我很愛戴圍巾。」他深知，一個重點就能畫龍點睛，「不用太繁瑣、太複雜，去蕪存菁的境界才美，就像人生。」

慢旅行很隨意 享受家人依偎幸福

在眷村長大的他，學著如何與環境、稻田、泥鰍、窪地、深水相處，「看見街坊小孩因戲水過世，成了生活警惕，面對大人，如何表現禮貌，幹架時如何保護自己，該挺身絕不怯懦，該道歉就鞠躬哈腰，這些過程餵養著王偉忠大半輩子。

年輕時，他好動、脾氣暴躁，母親為了讓他靜下來，叫他拿著小黑板、學畫畫，加上他喜歡看「尪仔冊」（台語，漫畫），這場母子角力戰終於找到出口，也開啟王偉忠的創作天分。舉凡為球隊畫T恤、在鞋子標上三條線，甚至後來寫電視分鏡、腳本、製作舞台劇 等，都源自這樣的成長背景。

王偉忠赴馬爾地夫，享受久違的潛水趣。（王偉忠提供）

認識他的人都知道過去他很喜歡潛水、打籃球，在二女兒出生後，他不潛水了，這時他端出「八好」理由／藉口，「浮潛要天氣好、風好、水好、船好、魚好、流好、酒好與食物好，年輕時這些都無所謂，現在缺一個就算了，沒太大癮頭。」其實是他知道潛水危險，想留時間多陪陪孩子、老婆，所以暫時放棄這休閒。直到幾年前太太放他大假，讓他到馬爾地夫度假，才又重拾浮水趣。

「年輕時『漂』，只想一個人旅行，曾獨自待在歐洲一、兩個月，後來發覺，一個人是非常、非常寂寞的。娶妻生子後，旅行還是跟家人最好，最有意思。」從單身到組織家庭，王偉忠旅行不再單打獨鬥，「一個人很悶，非常無聊！」反而享受旅行中家人依偎的幸福。

「以前旅行怕玩不夠、看不完，於是變得貪心，每到一處都很趕。在英國BBC受訓時，我把握時間看遍多少博物館，現在不這麼做了！一切隨意，把腳步放緩，旅行就是隨意，該去的地方，一定會被人潮帶著走。」停靠地只是休憩的驛站，行程從刻意變隨意。

熱情火從未滅 現在做夢比築夢美

已邁入耳順之年，王偉忠的赤子之心、那把熱火從沒熄滅，「以前好勝，不會的就想學到會，但人窮極一生，總是把自己最會、最好的那面磨光、磨亮，現在想趁自己還有體力、時間，多學些東西。」幾年前，王偉忠開始學騎馬，笑說：「以前怕死，現在撞擊、刺激一下攝護腺，挺好的。」

「這時候學，剛好，所有運動都得用對肌肉 ，年輕容易躁進，會亂用力，現在心理、生理都慢下來了，更能順牠的勢起伏，這有它的意思在。」王偉忠分享馭馬術，不時穿插上下搖擺動作，彰顯這位大叔還是條活龍。

寫了幾頁人生故事後，年少輕狂的蠻力拚勁淡然轉化，他突然說：「別人現在問我『能不能』、『會不會』？我會說『不能』、『不會』，但『想不想』？我想！」男人上了年紀後或許真的想想就好，「築夢的過程交棒給年輕人，現在做夢很美。」隨興、自在、賴皮成了王偉做忠60歲以後的生活籌碼。