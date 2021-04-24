農藝學家跨國聯手咖啡農夫：友善地球，公平貿易

一個人想帶來改變？起心動念跟朋友一樣重要。眾人之力總能群策群力，讓「改變」成為「改革」。漫畫裡航向偉大航道需要夥伴才能成為海賊王，漫威電影中需要鋼鐵人、美國隊長、奇異博士⋯⋯一同並肩才能組成「復仇者聯盟」、擊退大反派；但現實中同樣有群人為了改善環境，組成雖沒有正式名稱但信念堅強的「友善地球聯盟」，而發起人正是全球咖啡 大廠Nespresso，以及他的友善地球小夥伴們。

可別以為Nespresso只做好咖啡，翻開Nespresso官方網站，從雨林聯盟（Rainforest Alliance）、公平勞動協會（Fair Labor Association）、國際公平貿易組織（FAIRTRADE International）、生態造林組織（PUR Projet），以至哥倫比亞全國咖啡農協會（Café de Colombia），都是Nespresso的長期好朋友，他們各司其職，但終極目標皆是想讓地球的每一份子、都朝更高層次躍動與改善。

像是咖啡農藝學家朱莉安娜，便以「雨林聯盟」專為Nespresso推行的「AAA永續品質計畫」大使身份而活躍，她深入咖啡農生活，並對農夫進行長期的施作培訓，目前全世界有超過400名的農藝學家、橫跨15個國家與咖啡農並肩工作；放眼國際，「國際公平貿易組織」先後與與哥倫比亞政府、哥倫比亞咖啡農聯盟展開對談，並在2013年也加入了Nespresso的「AAA永續品質計畫」，不僅更加保障當地務農者的基本工資、更建立有尊嚴的生活條件，例如初步在哥倫比亞及印尼推動的退休金 計畫，已有3800位農民加入，並有167位已開始領取退休金，公平、信任、老有所終。

為真正落實友善地球目標，從2014年始，Nespresso更透過與PUR Projet合作的造林計畫，在咖啡園中或周圍種植500萬棵樹，這樣的行為帶有雙重意涵，其一是這種結合樹木與農產品種植的「農林間作」模式，不僅提升了咖啡品質，連帶也讓包含鳥禽、蜜蜂、水土與生態的多樣性高程度復原。咖啡農的收入增加更是另一隱藏益處，讓咖啡風味、農民收入、生態多樣性、碳足跡補償，四效合一、一舉數得。

不僅與國際級的小夥伴從種值的源頭開始減碳、維護生態，減少對環境的破壞，在台灣 ，Nespresso更落實在地永續循環鏈，連喝完膠囊中的咖啡渣及鋁殼，也能透過全台縣市覆蓋率100%的回收服務，重新被循環利用；回收後Nespresso與臺大園藝暨景觀學系合作，進行咖啡渣的有機種植利用研究。初期成果已可見蔬菜增重約22%，天然的咖啡香也具驅蟲效果，減少作物蟲咬範圍。

而原本就是生態系統與健康土壤微觀生態實踐支持與研究者的在地有機農夫高志誠，務農甫邁入第十年，在接觸Nespresso後，成為友善地球的支持者，將咖啡渣用以農作長達一年的研究與實作後他發現，咖啡渣富含的有機質確實可改良土壤、進而減少灌溉次數，對資源的再利用以及減少市售肥料的使用有明顯助益。

種種積極作為，讓Nespresso不僅於2020年達成在台回收處理能力100%的目標，原本預計在2023年達成全面100%「碳中和」的目標，亦提前將於2022年完成，振奮人心。就是這樣不厭其煩地與夥伴們攜手，從產地到眼前、從生產以致改善勞工環境、從種樹進而抵消碳足跡與適應氣候變遷，透過手中的咖啡，你知道Nespresso跟你一樣愛地球，而你也是友善地球小夥伴的一份子，What else？