丈夫影響她最深 白嘉莉：日子平淡即幸福

白嘉莉有「最美麗主持人」稱號。（記者沈昱嘉／攝影）

有「最美麗主持人」之稱的白嘉莉，談起影響她最深的人，除了媽媽，就是另一半黃雙安。回顧走過酸甜苦辣的人生歲月，她說：活得平安、健康和開心，就是最大幸福。

白嘉莉與先生黃雙安，看似女星嫁富商的組合，從白嘉莉的角度卻只看到黃雙安的內心，她說：「我跟他在一起是因為他的心好，我很幸運能跟心地善良的人在一起。」

白嘉莉在演藝事業顛峰期，選擇急流勇退。雖然手邊主持一檔檔膾炙人口的節目，卻忙到沒有自己的私生活，讓她毅然決然遠嫁印尼 。她在新書「白嘉莉 回眸」中，回顧與黃雙安從初識、相戀到結婚，是她在演出時隨機挑選來賓互動，就此與黃雙安結下不解之緣。

正因為緣分二字，白嘉莉的猶豫性格在此時消失無蹤，爆出閃婚新聞後轟動全台。但走入家庭的白嘉莉並非就此過著童話般的生活，和一般夫妻一樣，她也經歷過和黃雙安爭執、磨合，幾回被氣哭，打電話找媽媽訴苦。 白嘉莉（右）和黃雙安結褵超過40年，難忘已故丈夫對自己的疼愛。（本報資料照片）

婚姻路上 「不是沒想過分開」

雙魚座的白嘉莉生性浪漫，遇到教育員工總是一板一眼的黃雙安，也曾想過能否改變丈夫。但已經定型的性格要改變談何容易，黃雙安看到白嘉莉不喜歡自己送的禮物，竟然第二天就火速轉送他人。白嘉莉後來選擇調整自己的心態，只要丈夫送禮，一定欣然接受，漸漸磨出了自己的夫妻相處之道。

在打電話向媽媽訴苦的時候，媽媽勸白嘉莉「刀子不要放在嘴巴上，贏了吵架但傷了感情」。只是有時火氣上來，激動的情緒還是會忍不住，這時的白嘉莉會轉頭離開，讓自己重新冷靜。黃雙安長時間在外工作，回到家有時不發一語，讓想關心丈夫的白嘉莉無所適從。後來她了解，先生只是工作累了，一個轉念就能化解不必要的爭執。

現代人婚姻不易走得長久，離婚、外遇等詞彙總是充斥在日常生活中。白嘉莉不是沒想過分開，但有時只要改變想法，雙方包容忍讓，日子就能繼續過下去。白嘉莉坦言：「跟朋友翻臉，明天可以相互不理，但夫妻就像盤子，破碎了重新再黏，上面還是有裂痕。」

靠著禱告、向媽媽傾訴，白嘉莉和黃雙安結褵超過40年，若不是病痛帶走黃雙安，他們還能走得更遠。白嘉莉把她認識的黃雙安分別寫在「情繫黃雙安」、「白嘉莉 回眸」兩本著作中，陪著這位印尼木材大王走過人生數十寒暑，午夜夢迴她還是常常想起夫婿，「但我相信他一定很安慰，在台灣 有這麼多好朋友照顧著我。」

白嘉莉(中)曾在國慶大會慶典領唱國歌。（本報資料照片）

飯店為家 「有求必應」超方便

白嘉莉這次回台，因為提到想在台灣到處走走看看，也不排斥置產，立刻吸引許多地產商上門，向她推薦各地建案。最終白嘉莉決定以飯店為家，她對自己的理財觀毫不隱瞞，原來數字是她的罩門，所以住在飯店成為最方便、最不傷腦筋的首選。

對於久住飯店引發廣大回響，白嘉莉頗感意外。不只是影劇娛樂圈關注此事，連財經、房產界都撰文剖析白嘉莉「置產vs.住飯店」的利弊，稱讚她的決定確實划算。白嘉莉其實沒有精算過當中差異，她看到數字就頭痛，更不用說在各個地產商之間比價，對於「麻煩」的事情她一律敬而遠之。

「方便」是白嘉莉留在飯店的最大原因，白嘉莉固定要吃三餐，飯店裡最不缺的就是食物，不出房門也能靠一通電話吃到美食 。此外，若是房間有東西壞了，飯店裡的工程人員全天候待命，同樣也是一通電話就能立刻修理。想找她的訪客、拜訪電話絡繹不絕，飯店大廳也能協助過濾，加上門禁制度，服務令白嘉莉無可挑剔。

走進白嘉莉的房間，一旁就有台北101市景，大面積的窗戶讓陽光自然灑進屋內，配上輕柔的抒情音樂，加上多盆好友、粉絲送的蘭花，舒適的氛圍令人身心愉悅。白嘉莉習慣將住處打理整潔，不因為住在飯店就完全依賴房務員，照樣隨手將東西歸位，房裡整齊到連房務員也稱讚。

夫曾提醒 「不適合做生意」

從這些小細節中可以看出，白嘉莉不愛亂買東西，不隨潮流跟風、囤貨。她坦言自己是雙魚座AB型，在面對選擇時很難下定決心，光是要買哪一色的衣服，就足以讓她猶豫半天，最多可以思考上好幾天，最後才決定「都不要買」。所以她常倚賴媽媽、妹妹幫她做決定，這次回到台灣也有妹妹相陪，成為她最好的軍師和良伴。

連衣服選色都陷入兩難的白嘉莉，面對理財也有相同困擾。她以前主持節目時習慣全心投入，沒想過理財問題。嫁到印尼後，夫婿黃雙安的資產也有專家協助打理規畫，她完全不過問也不參與。白嘉莉耳根軟，容易聽信他人，早就被黃雙安提醒「不適合做生意」。她也認同自己屬於容易被騙的類型，曾經請銀行的人代為管理金錢，就莫名其妙虧了不少，後來更難以下決心去挑選理財方式或購買理財產品，在諮詢過一輪專業人士後還是放棄相關念頭。

白嘉莉(左)的妹妹(右)是她最好的良伴。（本報資料照片）

財產規畫 身後有餘會捐慈善

頭疼的事情就不去多想，關於未來的財產規畫更是如此，白嘉莉毫不猶豫地說：「身後有餘一定全部捐作慈善。」她記得以前黃雙安被問到有沒有立遺囑，黃雙安總是回答「沒有」，她也不願讓另一半覺得只會依附，堅持要過得獨立，也有自力更生的能力。黃雙安長年做公益不曾停歇，白嘉莉同樣也抱持此觀念，手邊的錢只要「夠用就好」，其餘的就用在慈善上，讓金錢發揮更大的效益。

比起追求有車、有房，白嘉莉認為無憂、無災、無難才是真正幸福。她的親人都相當優秀，也不需靠她幫助，完全達到「一人飽、全家飽」。沒有兒女讓她省去了煩惱和開銷，也是另一種不同的幸運。面對未來，白嘉莉同樣不多想，等著要飛往世界各地找好友們敘舊，遨遊世界以四海為家。

每次見到白嘉莉，總會被她的優雅、美麗所吸引。72歲的年紀在她的身上只是一個數字，對白嘉莉而言，她的生活每天都過得精采。從內而外的知足與喜樂，是她揮灑人生下半場的不二法門。

白嘉莉(右起)當年主持「銀河璇宮」，孫越、張小燕是短劇拍檔。（本報資料照片）

體

質極好 大啖美食也吃不胖

白嘉莉去年1月從印尼回台，意外被新冠肺炎疫情留在台灣，一轉眼已經過了一年多。人緣極佳的她在台灣結交了許多新朋友，光是3月過生日，每天都有慶生聚餐、生日蛋糕等著她。白嘉莉笑稱：「我喜歡吃好吃的東西，擺在我面前我一定把它吃完。朋友切了生日蛋糕，我是壽星當然要吃完。」

受惠於天生基因遺傳，白嘉莉多年來穿著S號的衣服不曾變過。令人意外的是，她胃口相當好，美食當前來者不拒。過去在印尼，她會游泳、打高爾夫球，但回台這一年多，她運動停擺，食量不變卻只微胖了一點。白嘉莉形容自己「隨時都想吃東西」，三餐沒有一頓漏掉，受訪當天早上才吃了燒餅油條和鹹豆漿，飯店餐廚和妹妹白菲比都能作證她所言不假。

「真的沒有特別的祕訣，大概是感謝媽媽生得好吧！」每回談起養生，白嘉莉總會不好意思地說不知該如何回答。因為她知道，提問者一定期待她分享不為人知的凍齡祕方，絕對不會想到她完全沒有任何養生法則。她不吃任何的營養補充品，也不計較每天的飲水量、行走步數，睡眠品質好得沒話說，午夜12點入睡，一早6、7點就會自動起床。

過去黃雙安在世時，白嘉莉每年都會陪同夫婿一起做健康檢查。黃雙安走後，白嘉莉不好意思地招認定期健檢有些停擺。不過綜觀白嘉莉的生活型態，她根本沒有與藥物為伍，健康狀況比起年輕人有過之而無不及，所以似乎也不意外她會忙得忘記健檢，印證了「喜樂的心就是良藥」。

摒除雜念 提筆一畫就40年

白嘉莉的愉悅心情來自很多層面，朋友、繪畫、信仰、公益、閱讀都使她精神富足。自從1977年閃嫁印尼木材大王黃雙安，白嘉莉在印尼生活超過40個年頭，當黃雙安忙著工作，在家中的白嘉莉就埋首畫畫。白嘉莉還記得，剛嫁去印尼時，當地封閉且落後，連她託台灣朋友從飛機上帶份報紙，都被印尼海關沒收。缺乏精神食糧的她在媽媽建議下拿起畫筆，一畫就畫了40年。

「花卉」、「魚」是白嘉莉畫作中最常見的元素。因為在印尼的家裡，白嘉莉就是對著院子裡的花和魚作畫。她喜歡挑幾首歌曲做為背景音樂，摒除雜念專心描繪景物。最愛蘭花的她尤其鍾情 ，因為花名正好呼應了她的芳名「嘉莉」，讓她特別有感。

她沒有想到，留在台灣的這一年間，會在台中、台北、新竹共舉辦三場畫展。黃雙安個性低調，所以白嘉莉從未動念辦個展，打趣「黃雙安就是我畫作的收藏家」。如今透過展出的機會，她又認識更多的新朋友、好朋友，更令她開心地直呼幸運。「我沒有深造，創作只是憑著愛好揮灑，現在能與智者相交，讓我更加有心得。」

白嘉莉回台後曾舉辦3場畫展。（記者沈昱嘉／攝影）

白嘉莉40多年來的創作，包括瓷畫、水彩和版畫。（本報資料照片）

喜歡閱讀 擴充深度與廣度

從拿起主持棒開始，白嘉莉為了做好每一個採訪，養成了靠閱讀做功課的習慣。面對不同背景的受訪者，她持續擴充閱讀的深度與廣度，再加上婚後與黃雙安遊歷世界各國的經驗，她與各個領域的朋友都能侃侃而談。在之前時常搭飛機的日子裡，白嘉莉絕對不會錯過機上雜誌，一定會把握搭機時間翻閱。

如此內外兼具的女子，自然成為大家爭相交往的對象。光是在台灣，白嘉莉的朋友邀約就多到要費心錯開。她根本沒空孤單寂寞，對此只有滿滿感恩，還在找機會要走訪各大景點。她今年的生日願望就是盼疫情早日散去，唯有如此她才能繼續飛往世界各地訪友。

在忙碌的日子裡，白嘉莉絕對不會忘記的就是充實自己和關心公益。「活到老學到老」是白嘉莉的座右銘之一，除了看書，她善用通訊軟體分享生活點滴，成為維繫友情的最佳方式。若非親眼所見，很難相信白嘉莉操作手機的速度如此熟稔流暢，而這也是她「學習」的成果。但白嘉莉沒讓自己變成低頭族，她既不沉迷手機，也不濫發長輩圖打擾朋友，希望熟齡朋友和她一樣加入網路時代，與社會不脫節。

逆齡美 完美詮釋相由心生

早年回台，白嘉莉總會在出席總統就職典禮、國慶大典後，抽空投身公益服務，關懷弱勢兒少，捐款給有需要的單位。近日她為好心肝基金會拍攝公益保肝宣導短片，影片在台北、台南街頭放送。白嘉莉以往總配合黃雙安為善不欲人知的要求，現在她願意繼續以公眾人物的身分拋磚引玉，一如當年盡一己之力回饋社會。

白嘉莉「最美麗的主持人」封號至今無人能取代，她完美地詮釋了何謂「腹有詩書氣自華」，這份優雅氣質不會隨著年華老去，反而因年齡增長注入更多智慧。她不需要醫美、美肌修圖，日常中的妝髮、造型全都不假手於人，深信女人會隨著年齡有不同的姿態與美麗。就連她所用的化妝品、保養品也多是來自於閨密餽贈，以前甚至從不敷面膜，直到現在才開始注意這道程序。

當然白嘉莉偶爾還是會有不愉快的事情煩心，她盡量不去多想，只要想開了，心情自然開朗。白嘉莉做到了「相由心生」，從內心到裝扮、居所皆整潔自在。回顧走過酸甜苦辣的人生歲月，她想起最愛的蘇東坡名句「人間有味是清歡」，在平淡的日子裡活得平安、健康和開心，對白嘉莉而言就是最大幸福。