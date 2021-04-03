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「骨科狂醫」杜元坤 行醫37年捐上億 最愛打橄欖球

記者／徐白櫻
高雄義大醫院院長杜元坤是骨科權威，許多中北部病患專程南下看病。（記者徐白櫻／攝影）
高雄義大醫院院長杜元坤是骨科權威，許多中北部病患專程南下看病。（記者徐白櫻／攝影）

台灣高雄義大醫院院長杜元坤行醫37年，捐款台幣上億元，每年只有除夕夜回家睡覺，自認手下從沒失敗手術，諸多行醫事蹟讓他暴紅。他天天睡在不到三坪大的休息室，過著以醫院為家的忙碌生活。

杜元坤是外科醫師，專攻骨科，在長庚醫院體系歷練長達20年，在擔任外科部長時，他接受義联集團創辦人林義守挖角，轉戰新成立的義大醫院開疆闢土。

獨創「杜式刀法」聞名遐邇

義大醫院成立於2004年，杜元坤參與醫院的籌備工作。在他建議下，開刀房、加護病房設在3樓，心臟外科、神經外科、骨科需要急救的距離最近，並依據科別屬性規畫病房樓層，方便住院病患活動與家屬探望，推展「迅速、有效、安全」三大理念。

以前南部有許多臂神經受傷或骨髓炎病患北上求醫，基於照顧南台灣病患的需求，南下到義大醫院服務，讓他有自由發揮空間，「現在情勢逆轉，許多中北部病患專程南下找我看病。」

位處高雄燕巢的義大醫院算是高雄市的「鄉下地方」，為何值得病患大老遠跑來？由於杜元坤獨創的「杜式刀法」聞名遐邇，為醫院建立了知名度，尤其收治「極重症」病患，經口耳相傳，很快建立口碑。

「義大醫院是個斜槓的醫療團隊」，杜元坤表示，義大鼓勵科別之間良性競爭，沒有界線，只要有能力就可以「坐大」，每一科都可以去開別人的刀，譬如神經外科與骨科都能動頸椎手術，但前提是能相互學習，才可以藉由競爭提升醫療水平。

長庚栽培 在義大開枝散葉

「醫院不僅要贏得病人尊敬 ，也要贏得同業尊重。」長庚醫院前院長張昭雄這席話帶給杜元坤很大影響，過去張昭雄帶領長庚轉型成功，主張院內醫師追求服務量與品質時，也要兼顧學術發展。十幾年來，他完成300多篇論文，數量是長庚時期的4倍之多，幹細胞研究更是獨步全球。長庚體系灌溉栽培他，義大則是他開枝散葉之地。

義大醫院每年有15%至17%病患來自屏東縣，跨區就醫情況普遍。杜元坤認為，慢性病或急性病應該留在當地就醫，病人不宜為看病長途奔波，因此義大醫療體系南拓版圖，2024年底將在屏東成立包含醫院、護理之家及產後護理之家的綜合性醫療園區，床數規模是千床左右。

平日睡在醫院休息室的杜元坤，一年中只有除夕才回家過夜，這樣的生活維持十幾年，家人不甚諒解，更有人批評他過著「病態生活」，他卻不以為意。

「行醫是我的畢生志業。」杜元坤全天候待在醫院，壓力不小。3歲學拉小提琴的他，以前天天晚上拉琴紓壓，現在2至3天拉一次，小提琴像是與生俱來的能力，隨時上場不用訓練。

杜元坤（中）熱愛橄欖球，每月至少上球場廝殺三次。（圖：杜元坤提供）
杜元坤（中）熱愛橄欖球，每月至少上球場廝殺三次。（圖：杜元坤提供）

瘋打橄欖球 「骨頭斷了6次」

除了拉小提琴紓壓外，院長辦公室放著一整排橄欖球與球鞋，全是杜元坤的個人運動裝備。杜元坤說，他在大學屬於甲組橄欖球校隊，打球興趣從年少延續至今，現在每個月至少去台北打三場球，球場上沒有醫師或院長之分，人人都是普通球員。

「我身上骨頭斷過六次，在球場上能忘記穿白袍壓力。」杜元坤細數說，他的頭骨、肩膀、肋骨都骨折過，前幾個月肩膀脫臼，順手推回原位，隔天照常替病人開刀，「自己是瘋人、瘋性子」，即使牙齒斷、肩膀脫臼也不在意，充分享受球場廝殺快感。

杜元坤從醫37年，歷年捐贈的金額約1億元，包括贊助他喜愛的橄欖球運動。他表示，曾捐款給北部一家醫學院2千萬元，只因為這所學校有橄欖球隊，必須大力相挺。為讓球員安心打球，明年他計畫成立職業球隊，讓球員有歸屬感與認同感。

杜元坤小檔案

現職：義大醫院院長

學歷：成大醫學工程博士、美國梅育氏醫學中心碩士、台北醫學大學醫學系

經歷：亞洲太平洋手外科醫學會理事長、國際外傷協會理事長、長庚醫院外傷骨科主任、長庚醫院外科部主任

專長：外科手術杜氏刀法專利、神經叢及顯微手術、脊椎及骨外科

給病人的一句話

醫療進步，不可能變成可能，病患不要放棄任何希望，也要敞開心胸配合醫囑。

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