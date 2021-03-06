電視人返三峽辦甘樂文創 活化老技藝、助中輟生返正途

甘樂文創走了10年，林峻丞仍充滿熱情。（記者林澔一／攝影）

這日三峽細雨綿延，頂著冷風進到「禾乃川國產豆製所」，鵝黃豆皮在透明工廠內一字排開，散著熱氣，如薄翼般擺動著。比鄰的豆漿、味噌生產線亦不停歇地運作著。穿過綠意中庭，一間間在地職人進駐的小房間，傳出金工打磨、皮革切割聲，剛下課的孩子們坐在木桌前，定睛望著每個師傅的鬼斧神工。

眼下的一切，源自林峻丞10年前返鄉創辦的「甘樂文創」。小小基地，卻重振了三峽的藝文氛圍，拯救了眾多中輟孩子和問題家庭，更讓在地職人有了根。「我對三峽其實是又愛又恨的，從小就想離開，但沒想到一回來，就再也走不了了。」

「禾乃川國產豆製所」改造自在地老醫院，風格清新舒適。（記者林澔一／攝影）

重新認識家鄉

初見林峻丞，有些拘謹，很難想像返鄉前的他在電視圈工作多年，參與做過《瘋台灣 》、《歡樂夏夏叫》等知名節目。20多歲那年，因家中手工皂廠瀕臨倒閉，在哥哥尋求下回三峽一起拯救家業。四年間，他善用電視圈學到的行銷功力，成功讓皂廠起死回生，也在心中播下另一顆種子。

「返鄉那段期間，我發現自己對三峽這地方滿陌生的，連朋友問我三峽哪裡好玩，我都說不太出來。」閒暇間，林峻丞開始走訪三峽各個巷弄、角落，「結果發現光是三峽在地，就有30幾位當代藝術家，加上文史工作者和職人，文化資源非常豐富，但在地人都不知道。我那時就想，有沒有可能在三峽打造一個藝文平台。」

距離豆製所約10分鐘路程外，「甘樂食堂」隱身於矮牆內，是甘樂文創的起點。「它前身是個百年老房子，當時連屋頂都塌了，沒水沒電，但我想了想，還是決定租下來活化，當作甘樂文創的第一個基地。」在這裡，他辦音樂會、戲劇表演，更串連周邊產地職人，打造多條在地旅遊行 程，讓家鄉長出了不太一樣的風景。

聊起初回鄉的記憶，彷彿回到心中原點，林峻丞的話多了起來。「很多人整修老屋後，就改成咖啡店或餐廳，但我覺得既然回到山下，有這樣一個空間，我不應該只做這幾種事情。」也就在那一刻，他注定為三峽付出下一個10年。

將近百年的老房子，如今被林峻丞改建為極具味道的甘樂食堂。（圖：林峻丞提供）

拯救弱勢孩子

甫做好的味噌豆腐定食端上桌，站在桌邊介紹食材、料理方式的，目測還是個國高中生。「這裡很多隔代教養或是處在高風險家庭的孩子，比起逼他們去念書，最後卻中輟，不如另闢空間讓他們學習第二專長。」10年前，林峻丞發現每逢假日，社區裡就有不少四處遊蕩的孩子，有的是祖父母為養家無法隨時看照，有的是父親入獄、母親卻不在身邊。

「當時社區裡一些有心人士會去吸收這些孩子，做毒品交易。也有身上沒錢，只好到便利商店偷東西吃。」看著家鄉孩子因資源不足走上歧路，林峻丞儘管財務吃緊，仍決定開設「小草書屋」，讓孩子放學後有個可以安心念書、吃飯的地方，同時媒合三峽在地職人，傳授技藝給孩子們。「一方面協助職人轉型，二方面陪伴孩子，讓社區變成共好機制。」

「禾乃川國產豆製所」正在研發的豆漿優格。（記者林澔一／攝影）

如今成打卡熱點的「禾乃川國產豆製所」，也在這樣的背景下應運而生。「現在的教育體制是這樣，你一定要進去學校，沒有進去，就是中輟，家裡還要被罰錢。當時我們就想，難道不能給孩子別條路嗎？為什麼一定要念書？有的孩子就是基本學科不行，但他可能會做其他事情。」

沒多久，林峻丞耳聞三峽有間老醫院要遷移，屋主有意將空間出租，「我一去看，就覺得這空間很適合拿來做職能學院。剛好遇過一些青農，看他們種了很棒的豆子，卻因為單價太高找不到通路。我就想有沒有可能來開一間豆腐店，一來幫助這群返鄉青農，讓國產大豆有穩定通路；二來讓我們陪伴的孩子，或他們的家長有就業 機會。」

保留至今的梁柱和老木窗，仍可一窺當年軍醫院的室內格局。清新明亮的豆製空間內，從豆漿、豆腐、豆皮、味噌到如今測試中的優格，林峻丞從網路爬文、親手實作到漫長修正，一步步打造出產線。「甘樂前幾年其實一直找不到好的商業模式，只靠藝文空間賣餐點、做文創商品，收入很有限，我們必須找到一個主力商品來支撐想做的事。」

在燈下透著光暈的豆漿、豆花，以及一旁各類豆製商品，成了林峻丞耕耘夢想的重要後盾。結合職人空間與豆製所的此處，被他命名為「合習聚落」。「『合習』是『學習』的台語諧音。這裡有職人、有工廠，也有實習商店，我希望能讓孩子在進入職場前，先在這裡把工作態度培養起來。」

一杯珍奶學會等待

從一人撐起，到組織出團隊穩健經營，林峻丞整整走了10年。「一直到2017年吧，我都還要借錢過日子。有時候發薪前一個禮拜，才發現銀行裡已經沒錢，只能緊急跟朋友調頭寸，那時真的累到想要放棄。」但陪伴孩子的過程中，卻讓林峻丞發現「等待」的重要。

如他拉拔多年的中輟孩子，從心不甘情不願到豆腐店打工，日日遲到早退，到慢慢投入學習，順利出師，就花了兩年多。「有次他領到薪水，跑去買了最喜歡的珍珠奶茶，一杯給豆腐店帶他的師傅，一杯給了我。我收到時滿激動的，想著『我等這杯珍奶，等了真久啊。』」彼時的感動，化作如今眼角的濕意，那是他口中等待過後的痕跡。

除了常見的豆製品，林峻丞也用台灣小農契作大豆，製作味噌等相關產品。（記者林澔一／攝影）

「每個人都需要給機會，人有的時候犯錯，是成長過程或環境時不我予，如果連我們都放棄，那還有誰願意拉他們一把。」他再指指豆皮廠內的師傅，「他是我們接納的第一位更生人夥伴，但他從進來就比別人還認真，現在已經是我們豆腐店的大師傅了。」

林峻丞不諱言，經營過程中不論財務、拓展，都非常辛苦，但每個讓他觸動的瞬間，都讓他甘願扛下。「2017年後有個投資人加入，那筆資金是股活水，讓我們補齊了人力。像小草書屋現在有了副校長，禾乃川也有了營運總監、行銷總監還有專案經理。」

回看每一步，都不容易。但正如「甘樂」代表的「甘之如飴，樂在其中」，戴上防塵帽，林峻丞繼續手把手教著孩子製作優格。屋外雨靜靜下著，落在剛冒出頭的綠芽間。如同十年前踏上回鄉之路的自己，他始終相信，只要願意走下去，山城霧氣裡，終能孕育出滿庭綠意。