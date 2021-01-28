絕不做巴洛克花園！知名景館建築師吳書原 荒野才是美

吳書原出身農學院，對植物如數家珍。（記者林澔一／攝影）

2018年在台中世界花卉博覽會以森林園區浩大展示台灣 原生植物，到2020年讓五節芒搖曳在打開圍牆後的空總文創園區，景觀建築師吳書原為地景帶來的，從來不是羅馬柱、噴水池與大花海。

那是美，那是自然，那是野放。坐在自家陽台那由垂直生態系圍繞出的小森林中，忘卻樓下車水馬龍，吳書原說：「不再矯揉造作裝模作樣，真正的美才會出現。」

吳書原2012年創太研規劃設計顧問公司，從美軍俱樂部的景觀設計打響名號，台中花博森林園區成為作表作，台北松菸「不只是圖書館」的澡堂花園、空總景觀等，都一再展示其獨特的景觀美學。

「只有建築，無法構成都市，建築以外的空間，就是景觀該做。」吳書原解釋自己的工作範圍，公園、廣場、街道、綠地、荒野，就是landscape（地景），「可惜景觀在台灣，過去只是填鋪建築物的縫隙。」

綠地、荒野，這一直跟隨著吳書原的關鍵字，來自兒時的經驗。童年住在台南市的邊上、大約是現今花園夜市的位置，早年那裡是一個潟湖，他記得從窗戶看出去，是一望無際的潟湖，有魚塭、竹林、雜木林。

後來建商來了、潟湖被夷平了、房子蓋起來了、都市擴張了，但曾經的自然被吳書原記住了：「我深深地覺得，這種自然就是我從小長大的記憶，所以我們某種程度也在創造都市的公園、創造自然。」

在英國 受啟發：人的DNA渴望自然

吳書原自東海大學景觀系畢業後工作幾年，再到英國留學，進入英國建築聯盟學院（AA）的都市景觀設計研究所。

「我在英國得到的影響非常大。」吳書原認為，所有的景觀庭園、公園，並不要做太多人工的設施，而是呼應人對自然的需求，「人是從森林裡走出來的，住在水泥盒子裡才不到百年。人的DNA事實上是非常渴望自然、是對自然的鄉愁。」

在那裡，吳書原看到英國人對自然引進城市的重視，同時，AA這所古老的實驗學校鼓勵學生反思。所以當被問到台灣有名的建築、設計、庭園時，2003年那時的吳書原答不出來，引發反省：「到底出了什麼問題？我快30歲才出國，但是我對台灣的認識這麼淺？我對自己很失望。」

美軍俱樂部景觀。（圖：太研規劃設計顧問公司提供）

從英國回台後，吳書原告訴自己有很多事要做：「今後不管做出什麼設計，我都希望能投到國外的雜誌、拿到國外的獎項，讓世界知道台灣的設計人在做什麼。」他的前幾個案子，都在探討這件事。

也因此，吳書原提出兩個問題：什麼是對人有療癒效果的景觀？什麼是屬於台灣風格的庭園？他的答案分別是：呼應自然、台灣原生物種的庭園。

吳書原指出，在過去的30、40年裡，台灣的庭園風格大致是日本坐景式庭園、再轉向歐式或峇里島式庭園，業主只會跟設計師說「我去日本玩，我非常喜歡兼六園」這類的參考，說不出別的。

「這是因為欠缺自己的語彙。」吳書原認為這是業主跟設計師兩邊的怠惰，「沒有原創，模仿到98%的美，它在世界上還是沒有價值，原來的已經存在，我們把它搬過來，不過是做一個小人國而已。」

思考10年的課題：台灣該有什麼？

但到底「台灣該有什麼」？就是吳書原這十年來在思考的課題。

經過吳書原幾年努力下來，他發覺屬於台灣設計的風格當然就是台灣豐富的物種，「用這些物種來做設計，可以創造出非常特別的台灣風格，再加上我們的農作改良實力是世界上最強，都是其他國家無法模仿的。」

於是，這樣的理念逐漸構築出吳書原的「新荒野美學」。「我試著不再刻意雕琢或裝飾，開始去用台灣野生、原生種植物。」吳書原說：「要講植物的美，就是讓它有控制地自然生長。不控制，就是荒廢；有控制叫荒野，就會出現某種美學。」

如此一來，吳書原的庭園就很像雜木林或原野、荒野。

在吳書原看來，野草、禾本科植物是最好的植物，不需照顧，而隨風飄逸的自然狀態，能讓人對遙遠的綠地自然有一些想像，「我們是被鎖在都市裡，但藉由很野放的植物，來撫慰壓力。自然就在不遠處。」

這當然與固有的台灣庭園美學大相逕庭。但出國前的工作經驗是不敢「忤逆」業主，如今吳書原已敢於跟業主宣告：「我們要開始走向台灣的道路。」當然，他承認：「我的狀態是比較特別，因為我策了花博。」這成為一種底氣。

吳書原最早被注意的案子是美軍俱樂部。一開始業主也質疑，「給你那麼多錢，你幹嘛種這麼多野草？」但經過長久的溝通與堅持，對方同意試試，沒想到非常成功，並因此帶出花博的案子。

花博：1萬種物種濃縮到16公頃森林

到花博時，吳書原就用到了他的兩種觀念，試著將台灣一萬種物種濃縮到16公頃的森林裡，變成世界最大的微縮地景植物園；藉助農改實力，把3000公尺以上高山植物，如台灣馬醉木、虎杖等，漸次移植到300公尺來，展現台灣的驕傲。

如今說來簡單，但當初他花了極大心力調研，最強的助力還是各研究單位的合作。「國家的研究能力很強，但研究單位不會行銷，必須有人拿出來用。」吳書原作為景觀設計師，充分利用花博這個向國際展示的平台，「我們催生出更多植物，讓更多景觀設計師有更多的資源。」例如過去只能在溪頭這類高地存活的銀杏，已被改良到平地可種，吳家花園就兩棵。

這也讓世界各國了解台灣有這麼多的物種可以被使用，也許開創更多輸出機會。吳書原說：「我2012年回到台灣，發覺台北花博很熱鬧、但好像沒留下什麼。到台中花博，我覺得我們要把國家的價值展現出來。」

如果說台中花博是一場大規模的展示，吳書原在創業八年間，則是細水涓流在衝撞主流，當然也不斷遇到逆阻。

三井倉庫廣場。（圖：太研規劃設計顧問公司提供）

吳書原受台北市公園處邀約，設計西區門戶計畫的三井倉庫廣場，就在雙子星前的一片3000坪空間，最初開出的條件是「要能容納台北燈會等國家的慶典，讓數幾萬人同時出現的氣派廣場」。

吳書原的提案是以200多棵樹圍繞出兩個矩形小廣場，有活動時是廣場、活動結束後變回公園，並考據出北門靠近淡水河的歷史，植栽設計選用甜根子草、五節芒等禾本科植物，基本元素就是河濱的長草植物。

這個案子上引起國際注意，得到德國iF獎項及世界景觀建築師協會的評審團獎。但是，也收到很多1999。

「它很像新荒野，就有很多居民打1999，說怎麼都沒有人來割草。」吳書原無奈說，公園處去處理了，割完後，原本迎風搖曳的畫面沒了，變得更糟。

幸而去年年中開幕的空總還能維持設計理念。吳書原說，當原本的軍營拆掉圍牆，90米的仁愛路再擴大40米，寬度已超越70米的法國香榭里舍大道，「這是世界上最漂亮的綠園道，為什麼不好好利用？」

吳書原希望人可以從仁愛路的各角落流動進到這個綠帶，其中保留了軍營時代的小葉南洋杉，榕樹、樟樹，又新植台灣櫸木、楓香等，草花灌木則是「新荒野」風格。民眾置身此間，很容易忘記喧囂就在咫尺外。

與市場的角力：新荒野難獲業主肯定

嘉義美術館 也是近期被津津樂道的作品。從日本總督府專賣局的菸酒倉庫、台灣菸酒公賣局到如今的美術館，吳書原藉用嘉義的「木都」概念加以重塑，將入口移到原先的中庭，民眾要穿過一片森林、經過心情的轉換後才進來。

最重要的是，吳書原希望美術館能擔任起嘉義「城市的客廳」這個角色，就如威尼斯成為歐洲的客廳，「我覺得嘉義美術館可以給嘉義人帶來幸福跟驕傲，他們開始會以嘉義為榮，就是從一個點開始。」

植栽上，吳書原種了台灣櫸木跟楓香等大小喬木，下方的植物不只是野放，還要有優雅，例如幾乎被植栽給淹沒的環型座椅，本身猶如一件藝術品。

未來，吳書原還有新竹圖書館、桃園美術館等大案。

嘉義美術館景觀。（圖：太研規劃設計顧問公司提供）

似乎，吳書原主力在公共建設？他笑說：「預算無上限的國家工程比較有機會達成我們的理想。畢竟建設公司還是以賣房子獲利為主。」

吳書原說，豪宅再華美，遇上疫情，人如何能被鎖在財富打造出來的水泥盒子裡？「為什麼講療癒式的庭院？不只是用看的，你要能聞到花草香、看到四季變化、聽到蟲鳴鳥叫、吃到你種出來的植物、碰觸到物種的質感。」

可惜的是，當業主的目標只在賣房子，而過去成功的巴洛克花園、新古典就是安全牌，要噴泉、雕像、羅馬柱，要恢宏的氣度。吳書原承認，「新荒野風格」面對一般業主，「大概三分之一的業主接受、三分之一的無感、三分之一的很討厭。但我們這幾年不斷用作品來證明，不做巴洛克也可以活下去、也可以讓台灣的景觀變得更漂亮。」

「我也不是創什麼新的風格，而是走到這個年代，世界各國都已經走向植物的自然化。」吳書原說，只是台灣覺醒較晚，但幸而開始有人重視。

吳書原還記得曾有一位審查委員在聽完簡報後，過來和他握手說，自己其實快退休了，但是終於聽到有人講出這個故事，太感動，決定留下來幫忙把案子做下去。

「我覺得一定有非常多這樣的研究人員，一生都在等待一個機會，來實現40年的研究成果。」吳書原當然也遇過直白的官員說：「你種這個都沒有花，我要台灣大花海，否則會害市長選不上。」

吳書原常必須去衝撞這類意見。「我們的改變哪能一蹴可幾，能改變三分之一的人算不錯了，總是有三分之二的人還是非要大花海。」吳書原說：「但若不堅持，可能一切努力都化為烏有。」

吳書原與作品「空總C-LAB都市美學公園」。（記者林澔一／攝影）

建築進駐：不是少一片綠地而多一片森林

吳書原也有大願，計畫要讓台灣的植物使用走向正常化。他指出，台灣過去30年間不只是設計風格的停滯，植栽選種也停滯在30種左右，但台灣有超過萬種植物，市場不要，苗圃就不種，專種建商愛的長紅木，這對於其他9770種植物當然不對。所以他正在幫林務局主持一個國家的植物參考手冊，要給台灣的物種生機。

吳書原的願景是，未來是植物的趨勢改變建築的型態，最好是建築型態已經不明顯，看到的是全面的landscape，「不會因為建築進去而讓這個都市少一片綠地，反而是建構了一片森林。」

現階段，吳書原笑說：「我們還是得接一些麵包案，但絕對不會做巴洛克花園，還是要積極提倡自然野放的風格。」因為他的核心思維是，「清麗蘊於無華」。

「結廬在人境，而無車馬喧」，當吳書原坐在自家露台花園時，就是這個情境。公寓的頂樓戶，入手時是壁癌、漏水、水管不通，但吳書原看中的前溪後山的location。而如今蓊鬱的花園，最初只是堆垃圾的地方，在他眼中，是絕佳的空間。

吳書原每周六日去花市搬個十幾盆，一盆一盆地往六樓搬，愚公移山，真的移出一片森林。他特別指出自家的植物配置是低中高垂直，而非單盆放置，這樣就不會陽光一曬、土乾了、植物就死。

在他的花園，從草花、地被、植栽、蕨類、小灌木、中灌木、大灌木、小喬木、大喬木，百種植物形成立體生態系，植物層層堆疊形成保護機制，當鳥類的糞便裡帶來了種子，如血桐、野桐，長起來就開大葉子，大葉子庇蔭了下面的植物，等到下面的植物長大後，又擋住陽光，野桐就會消去，這就是一個自然的森林。

「所以景觀設計，我們能夠做的大概是70%，30%是讓這些野的植物自己長出來，幫助所有的生態系走向穩定。」吳書原就這樣，在塵世中弄了個世外桃源。