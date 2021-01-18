拚事業「沒想過退休」 徐乃麟經營家庭更用力

為了家庭幸福，徐乃麟堅持貫徹健康紀律。（本報資料照片）

飄著雨的午後，老早等在內湖辦公室的徐乃麟（乃哥），一身休閒家居服，親切與我們問候。

過去常見成功的男人為事業奔波，而疏於照顧家庭，但縱橫演藝圈40年的徐乃麟卻能顧外又顧內，夫妻結褵30年、三個小孩各有發展，堪稱演藝圈「顧家好男人」的代表，究竟他是如何創造事業，又兼顧家庭美滿？

小時窮到沒鞋穿 沒想過退休

一般人都希望趁年輕多掙些錢，提早退休享福，但在綜藝圈人稱「乃哥」的徐乃麟卻說：「從沒想過退休」。「有人要給我做節目，我就做！」一語道破他「拚搏」的人生觀。

他從小生活在大林眷村，是名副其實的軍人子弟，由於父親的工資微薄，他得幫媽媽剪銅線、拔芒草、曬雞糞來增加家計，養出勤奮的個性。

他回憶：「從小在眷村，窮到沒鞋穿」，家境清寒讓他差點念不了高中，還好國中游泳成績突出，是嘉義縣游泳比賽的常勝軍，經教練推薦，嘉義協志工商校長同意讓他高中三年不必出學費，只要專心游泳即可。

他嚮往成為電視明星，單純覺得「當了明星就能名利雙收」，沒想到，退伍後還真的拍了廣告就出道，接過電影和電視劇，也通過歌林萬人選秀發過唱片，每年都從不同作品看見新的樣貌。

不怕嘗試 機會合適就願投資

數位翻轉了媒體生態，電視不再是收視主流，他為了與年輕世代溝通，主動跨足網路直播等新媒體，和網紅們互動，不怕「改變」，他說：「因為我們是藝人，當知名度還在、仍持續活躍時，就不會被人當作不同世代。」

乃哥說，「演藝人員都會擔心下一頓沒著落，所以愛投資副業。」藝人的案子有一搭沒一搭，不比上班族有穩定收入。他回想拍第一支廣告，片酬5000元台幣在當時雖然多，但拍完這部，就不知道下一部在哪裡，因此一入行就關心起理財和副業投資。

「講起副業投資，我算失敗例子」，他說，雖然投資沒有穩賺保證，還得承受虧損風險，但若有合適機會，他還是願意投資。

他說「我這個人就是不怕嘗試」，這句話雖印證愛拚搏的人生哲學，但說到底，賺錢都是為了照顧家。他以加拿大 買房收租金為例，一開始是因為小孩到加拿大讀書，而在當地置產，讓小孩有良好學習環境。小孩長大後，房子空了出來，他和太太才決定出租賺租金，成為兩人的穩定現金流。

經營家庭 天天早起接送孩子

和太太結婚30多年，兩人甜蜜依舊，三個小孩更在各自領域發展。兼顧事業、家庭的目標究竟怎麼辦到？徐乃麟只說：「工作需要機緣，家庭則仰賴經營。」

何謂「家庭經營」之道？端看他犧牲工作的程度便可見一斑，「你相信嗎？三個小孩從讀小小班、幼稚園、小學到中學都是我送上學的」，為了早起接送孩子，他決定不再接拍戲，將工作重心移至開工較晚的錄影主持。

即使小孩到加拿大念書，也沒有因為距離遙遠就疏於聯繫，他寧願放下錄影工作，花費昂貴的機票，每個月花一半時間住在加拿大，過半個月後再飛回台灣繼續工作，如此不辭辛勞的堅持飛了九年，只為了別讓親子間的感情淡去。

乃哥在圈內有句名言：「快點快點！我要趕加拿大的飛機」，就是因此而來。

他笑說：「還好加拿大假多，有春假、暑假和聖誕假期（不必花更多機票錢）」。不同於螢幕上的形象，私下的乃哥散發濃濃父愛。

徐乃麟（右二）3個小孩從幼稚園、小學到中學，都是他送上學的。（圖：徐乃麟提供）

亦父亦友 三兒女各有一片天

乃哥三個小孩發展各自不同，大兒子踏進演藝圈學習節目製作和主持；二女兒則在藝術領域嶄露天分，現於內湖開畫室教畫；小兒子目前在美國名校耶魯大學攻讀化學博士。

兒女各有一片天空，想必出自嚴父的管教，殊不知徐乃麟竟是「愛的教育」的擁護者，他說「小孩想讀書就讀書，不想讀就別讀」，坦言自小孩出生就沒逼過他們，而是讓他們自由成長、發揮才能。

他記得女兒數學從小就不好，太太常邊教邊生氣，但他總是慈父護女。等到女兒中學到加拿大讀書，總算擺脫數學夢魘，盡情往藝術發展，他才鬆了一口氣。不打小孩、不逼小孩讀書，他的小孩有自己的成長空間，和父母的關係也親暱如昔。

空巢期製造浪漫 與妻子運動

小孩各自離家後，往往令父母既高興又落寞，高興的是小孩們能展翅翱翔，但缺乏小孩陪伴的父母，卻陷入空巢期，這時和另一半相處很關鍵，適時培養共同興趣，有話題聊才不會形成四目相望的窘境。

徐乃麟分享，他與太太結婚多年，雖然在小地方偶有分歧，但現在夫妻還會一起旅行，偶爾看場電影約會。即使工作再忙，一周不忘運動兩天；周一和太太、女兒上瑜伽課，禮拜三則去重訓。如此習慣保持了兩年。雖然運動費用並不便宜，但他說會堅持下去，一方面是為了健康，一方面透過上課機會，增加和家人相處的時間。

「一開始覺得男人去做瑜伽好奇怪，但經由老婆的鼓勵，他嘗試後便愛上了。做完瑜伽能徹底放鬆，彷彿到另外一個世界。」上課載老婆回家，能邊聊運動還能相約去購物，無形中都是製造浪漫的巧妙機會。

為了持續家庭幸福，乃哥也不忘維持健康紀律。

他說，父親40歲就罹患糖尿病，因為擔心自己患有家族史，所以鮮少吃澱粉和甜食，盡可能攝取天然食物，避免加工食品，並保持飲食清淡；錄影後也會盡早回家，和老婆小孩見面聯絡感情，每天大約11-12點就會就寢。如此紀律貫徹拚搏人生，讓事業、家庭都能幸福下去。