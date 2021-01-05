疫情、萊豬、健保…陳時中如何擋3箭？幕僚：直球對決

陳時中說：最近真的很累，但有機會為國家做事很高興。（本報資料照片）

每天打開電視，比明星曝光率還高的「防疫戰將」一字排開。站在防疫的第一線，他們如何在壓力鍋中保持恆定？

2020年的最後一天，下午2時40分，衛福部長陳時中 步履穩健地走向平時發布疫情 訊息的講台，宣布健保 費率從4.69%調升至5.17%，今年1月1日生效。去年5月，陳時中受訪時便首次透露，抗疫之外，他要挑戰另一個不可能的任務，就是調漲健保費率。2020年最後一天，陳時中完成了這項挑戰。

下決策快狠準 不疾不徐擋萬箭

過去一年，站在同樣的講台，陳時中大部分是中央流行疫情中心指揮官，有時卻是必須回答進口萊豬管理的衛福部長，還曾經解釋自費醫材差額管理，如今又宣布健保費率調漲，重大民生政策幾乎一肩扛。雖然角色轉換自如，但他也說過自己身上箭靶很多，射向他的至少有疫情、食安、健保三支箭，非常巧，2020年最後一天三箭齊發。

全世界都亂套的這一年，陳時中看來總是不急不徐，「脾氣很差的雙胞胎弟弟」也很少在記者會露面，但貼身幕僚觀察，陳時中並非不緊張，只是他面對問題，直球對決，決策速度很快。

例如台灣第二例被驗出英國變種病毒的案791，因是擴大篩檢被召回，陳時中一度有些擔憂他和家人同住，後來得知患者單獨檢疫，他明顯鬆了一口氣。對於元旦後要求檢疫以集中檢疫或防疫旅宿為原則，選擇居家檢疫須一人一戶且切結，主要是考量春節將至，如果全家圍爐，把隔離在房間的家人叫出來吃個飯是人之常情。但防疫時期必須避免所有破口，最好不要挑戰人性，乾脆要求居家檢疫一人一戶，相關決策提出後，三半小時拍版定案。

陳時中的休息室難得曝光，裡面擺滿來自各界的感謝小物。（取材自臉書）

武漢包機記者會落淚 成歷史頭鏡

去年武漢包機載台灣民眾返台，陳時中在隔天記者會落淚的一幕，將會是新冠抗疫的歷史鏡頭。他曾說，是因為他太累了，沒能控制情緒。的確，迎接滯武漢台灣人，為了找到適合的檢疫場所就花了好一番功夫。

班機回來當天，陳時中半夜2點半就在檢疫所等待，3點半抵達時非常混亂，狀況很多，例如分配房間後還有人要求換房間，「我的家人在三樓，可不可以換到和我一樣在一樓？」當時民眾不清楚隔離檢疫不能出房門，家人是否同一層樓並沒有差別。

陳時中想，大家應很想知道狀況，於是他決定早上就開記者會，晚上檢疫結果出爐，又開一次記者會，奔波多時的他忍不住流下眼淚，是擔心民眾健康，也是壓力過大的真情流露。

2020一整年，後來射向陳時中的箭更犀利，他受訪時曾說：「箭箭要害！」在沒有疫情的去年年初，傳說高層有意讓陳時中卸下衛福部長，當時承受喪母之痛的他，應該沒有想到，迎接他的是如此驚濤駭浪的一年。

雖然有萊豬拖累，陳時中的知名度在內各閣首長中依然名列前茅，但他寵辱不驚，僅淡淡的說：「有機會為國家做事很高興。」2020最後一天三箭齊發，他說：「最近真的是很累，能安然度過就阿彌陀佛。」許多事情都要花點時間想，為未來做準備。

粉絲主力小學生 笑稱選總統靠他們

自己從當了衛福部長，就沒有時間運動了。之前他固定打高爾夫球，自謙沒有打得很好，但會和朋友相約一起運動。掌管衛福部後，時間就不是自己的，朋友為了和他打球，曾苦心安排行程，第一次本來就要出發了， 總統來電說要開會。他總在最後一刻無法成行，如此兩次之後， 覺得對朋友不好意思，便婉拒邀約了。

如今成為全民的阿中部長，經常有人邀約陳時中參加餐敘活動，但他發現去了通常就是「阿中很忙」，先是致詞，接下來可能有頒獎，還會被安排上台高歌，也要負責喝酒，最後大家會要求和他拍照，然後會熱情的跟他說：「我岳母是您的粉絲。」或是「我兒子很喜歡您！」阿中部長請大家不要害羞，下次可以直接告白。

陳時中也說，其實他的粉絲最主要的年齡層是小三和小四的小學生，收到的卡片中最多都來自他們，小朋友還會在卡片上寫「絕對會聽指揮中心的話。」陳時中認為，如果他想選總統，最好的時機應是八年之後，那時這些小三和小四的支持者應該18歲了，有投票權，他應該非常有希望當選。