想拿健身房傳單被忽視…李艷秋一怒練出好肌力

李艷秋能舉起70公斤槓片。（記者蘇健忠／攝影）

資深媒體人李濤最近除了忙公益，和妻子李艷秋有著共同的興趣，兩人投入重訓三年，在專業教練指導下，李濤成為名副其實的硬漢，臂肌硬、腹肌也是硬的；李艷秋最近順利舉起70公斤六角槓硬舉，「這連許多年輕女生都無法做到」。聽到教練誇獎，李艷秋很開心：「原來我是被新聞耽誤的運動員。」

回到三年前，夫妻倆經過健身 房，運動教練正發著招客傳單，李艷秋伸手想拿，對方卻裝作沒看到，「這是對資深公民的歧視」。誰說只有年輕人才能進健身房？為了賭一口氣，兩人偕伴踏入健身房。

「沒想過會有肌肉 。」李艷秋完成50公斤後背槓深蹲後，展現後背肌群。她說，以前怕老來動作遲緩，三年重訓下來，體脂率由27%降至19%，BMI維持21。兩人的教練WADE說，和同齡學員比較，李氏伉儷的成果排行在前百分之五。

李濤說，剛開始重訓可說「度秒如年」，覺得時間怎會如此漫長；兩三個月就遇到撞牆期，心想「何苦為難自己」，想要放棄。此時，另一半的鼓勵，就格外重要，「有伴，運動才能長遠。」

但他也打趣，自從李艷秋舉起了70公斤的槓片，他不太敢大聲說話，就怕被另一半來個過肩摔。

「長照 不如常動，常動就不需要長照。」李濤分享重訓成功的四大關鍵：「穩、準、慢、長」，一開始先認清自己身體狀況，請專業教練指導，精準鍛鍊每一塊肌肉，動作都要穩而慢，一急就容易受傷。「長」是最重要的關鍵，重訓像自虐，但一定要持之以恆。