從棒球界到民宿老闆 「雄哥」勇敢退休追夢

張文雄退休後，怎麼也沒想到自己會拿起電鋸、釘槍，變成「做工的人」。（圖：張文雄提供）

退休 ，有些人早早做好準備，有些被迫做出選擇，更有人是陰錯陽差離開職場。面對人生下半場，他們有的勇敢追夢、有的奉獻所學教拳教舞、有的當起義工…，開啟另一段精采生活。

台灣 南投深山中的民宿 預定地上，有株紅柚正在等待茁壯，那是張文雄特別從家裡移植而來的。離開了中華職棒聯盟的工作，張文雄退休後，怎麼也沒想到自己會拿起電鋸、釘槍，變成「做工的人」，張文雄認為這是上天的安排，「既然給了機會，就看你敢不敢去追。」

棒球界人稱「雄哥」的張文雄，退休前的人生，幾乎與台灣棒球綁在一起。從1990年職棒元年開始採訪賽事，一直到2006年換跑道轉任聯盟行政人員，從宣推部副主任做起，一路到賽務部主任，推動不少改革，直到去年底毅然決然退休。

退休的時機點，比張文雄預期來得早，沒有太多心理準備，但也沒有猶豫，雖然也有朋友慰留，希望他留在棒球界，但張文雄說：「能不能回去，要有機緣，與其等待機緣，不如追逐夢想。」

退休之前 就有計畫儲蓄

由於原本就有計畫儲蓄，經濟上沒有負擔，加上家人支持，張文雄給自己設定五年時間追夢，接受好友、皮雕工藝師瑪杜．達瑪拉散的邀請，一起到南投的武界部落，打造一棟結合皮雕課程的民宿，開始「180度翻轉」的新生活。

張文雄一個月有兩周時間待在山上，每天早上4點，眼睛一張開就開始工作，民宿內部的細節裝潢，都是由瑪杜與張文雄親手打造，光是天花板的木頭梁架，就用了850多根木條、打了近5000支釘子，院子裡的石板地面，也是自己選材、鋪設，累到舉不起手，倒頭就睡，是常有的事。

張文雄親手打造民宿內部細節裝潢，光是天花板的木頭梁架，就用了850多根木條。（圖：張文雄提供）

蓋民宿 露天洗澡住帳篷

工作期間，自然不能睡在民宿裡，住在帳篷中、用柴火煮飯，也頗有樂趣，就連洗澡的地方都是臨時搭建，簡單的帆布遮擋，幾乎有一半「露天」，雄哥笑說：「反正附近也沒人嘛。」大學時就爬過四、五十座百岳，重拾戶外生活，對張文雄並不陌生。

武界部落人煙稀少，民宿坐落在半山腰更是靜謐，端把椅子、坐看雲海，是張文雄閒暇時的一大享受，本月初民宿落成後，瑪杜在旁邊的工作室專心皮雕課程，張文雄則將負責招待客人，兩人都想把這塊土地的好，分享出去。

新天地 鼓勵自己去衝撞

「從棒球界跑到武界」是瑪杜對張文雄的形容，張文雄說：「以前只要到球場，就好高興。」過去協助推動選秀實戰測試、戰力外測試，張文雄不認為是自己的功勞，而是所有人的努力，「我只是其中一分子，有過很多美好回憶，是時候告別，勇敢迎接另一個階段。」

是的，退休也需要「勇敢」，張文雄說：「以前的生活只有棒球，現在天地更加廣闊，剛開始當然會怕，但就是去衝撞、去試試看，不然就可惜了，除了旁人的鼓勵，也要自己給自己鼓勵。」

端把椅子、坐看雲海，是張文雄閒暇時的一大享受。（圖：張文雄提供）

想退休 提早3年思考未來

回頭看退休的過程，張文雄認為最好能在退休前1到3年就開始思考未來，「我算是很幸運的，能找到想做的事，一般人退休後不知道要做什麼，其實心態上應該要Retire to，而不是Retire from。」雄哥的意思是，與其想著「就此退休」，不如想想如何「開始退休」。