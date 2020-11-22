3個意外體悟 王文靜：生命不該只有工作

王文靜體悟到生命不該只有工作，現在很享受「拈花惹草」的生活。(記者陳軍杉／攝影)

驅車前往新店安坑，山路層層疊疊，片片綠意在眼前展開，近是山，遠處還是山。對一般人而言，這是離開喧囂的絕佳路徑、是親山近野的夢幻時分，但對王文靜來說，這卻是她山上的家，有如詩畫行吟的世外生活。

走進王文靜的家，大片的落地窗坐收整片山景，戶外還有偌大的沙發區，伴著王文靜悉心栽種的花草，為整片山巒更增添層次。

四天工作 三天生活

「我從沒想過退休 ，」王文靜一坐下，劈頭就是這句，「許多人一退休就成為家中最大的家具，因為人生一直以工作為主，既依賴它又受限於它，等拿掉它，人生卻變成蒼白……，這裡頭最大的問題，就是沒有自己的『興趣』。」

王文靜認為，未來的社會將產生結構性的改變，也就是從過去「以工作為主」的生活方式，變成「以生活為主」的主旋律，亦即「工作是為了服務自己的生活想望」。

很難想像，有這番論調的王文靜，是商周集團前執行長，在她手上，《商業周刊》成為全台銷售最佳的財經雜誌。她曾說過：「樹木既因我們而亡（指印刷出版），我們在這些紙張上乘載什麼樣的文字？知識或垃圾？我們的誕生，根植於一片森林死亡，如果我們無法讓這樣的死亡產生意義，這是何等的罪過。」如此的思維，加上努力拚搏的態度，也讓她成為商周集團最敬畏的人物。

離開商周，外界好奇她的生活，王文靜笑著說：「AI崛起，數位崛起，人類其實已經不需要做那麼多了，所以我把自己調整成四天工作、三天生活的比例，工作上有專案、寫書、寫文章、參與公益，另外則是三天做自己喜歡的事，這樣對生活的滋味也會更有感覺！」

有知有覺 享受現在

為什麼對生活滋味這麼有感？王文靜分享今年得到的三個深刻體悟。

前陣子她參加威士忌品酒，當天喝著Johnnie Walker Blue Label（約翰走路藍標），「我當時喝到第一杯，有泥煤味，第二杯是果香味，第三杯有海鹽味，到了第四杯，我突然驚覺，過去怎麼都是酒肉穿腸過？從來喝不出味道，對我而言簡直當頭棒喝！」誰知主人告訴她，這全是同一支酒！這讓她驚呼連連，明明每杯都不同呀。這時主人才說明，這支酒有豐富層次，會隨時間產生不同風味，「我過去喝過這支酒無數次，但從沒見過這些面孔，這一刻，我才發覺，過去人生的腳步實在是太匆忙了！」

另一個，是她非常喜歡秘魯景點—馬丘比丘，有次和朋友聊起，朋友直言，「喔，馬丘比丘，不就石頭、石頭、爛石頭！」王文靜笑說，這些石頭經過不同的排列與堆放高度，產生不同的符號與意義，雖是石頭，卻有其文化底蘊。「我當下體會到，如果人生是繁忙的，那世界七大奇蹟也只是爛石；但生命若能從容，即使路邊小花也能有滋有味。」

王文靜(左)在秘魯歷史古蹟的馬丘比丘看日出。(圖：王文靜提供)

還有一次，她走進每天都會行經的大安森林公園，那兒有一尊楊英風的作品—純白的觀世音菩薩，王文靜每每到此都會雙手合十，「那天，我見著這尊菩薩，突然愣住了，跟祂當鄰居當這麼久，只知道祂很莊嚴，卻沒發現原來是一座微笑觀音！」後來她再與朋友行經，問朋友看到了什麼？「很莊嚴的菩薩！」有看見祂在微笑嗎？「沒有耶！」王文靜說，這位朋友工作很忙碌，「我從他身上看到了以前的我。」

連續三次體悟，王文靜明白了，過去她太熱愛工作，完全投入其中，卻忽略了生命不該只有工作。如今，生命將她推到這兒，「我也就學會放下，好好享受現在的生活。」

閱讀旅行 都是最愛

品酒、爛石、觀音，改變了王文靜的思維。如今，她自剖喜歡歷史、文化、大自然，所以「拈花惹草」過生活，也大量閱讀台灣 歷史，搭配旅行的興趣，有時閱讀完了就實際去走踏，有時是看完回來再研究歷史，「過程非常享受。」她說。

對於未來，她思考的不是退休藍圖，而是生活藍圖，「我很喜歡現在的狀態，自由自在的，不被金錢綁架，但這不是任性，是有主張的選擇，若是50歲以後的朋友，有這樣的條件但卻不這麼做，我會為他感到可惜。」當人到了可繁華、可簡樸的境界，生命彷彿也豁然開朗了起來。

對於第二人生，王文靜肯定地說「不能只有工作，一定要有興趣，而且是會做到廢寢忘食的事！」過去，王文靜的「我」比較大，如今她體悟到「臣服」，努力做自己喜歡的事，並且相信老天自有安排。如同星雲法師對她說的話：「未來，人生就自由自在了吧！」

對於財務管理，王文靜坦言不會理財，甚至沒定存，就是基本的儲蓄。過去努力的工作，也從沒買過鑽戒，幾乎全花在旅行，每次旅行大約兩、三個禮拜，大概用掉1克拉鑽石的價值，「這就是我人生的選擇，因為我喜歡探索，所以擁有很豐富的回憶，這是選擇，也是交換。」

運動當紀律 展現超毅力

至於王文靜的運動習慣，倒是讓大家嘖嘖稱奇。過去，她從不把運動納入生活主旋律，直到5、6年前，她一覺醒來問自己：當年紀愈大，當青春美麗不再，難道就這麼人老珠黃了嗎？從此，她把運動當紀律，每周做兩次重訓：一早6點多，先走路40分鐘到健身 房，做完1小時重訓，再做1小時有氧，9點準時進辦公室。「我記得第一次進健身房，只能做一下仰臥起坐時，經過幾年的累積，現在我可以把腳垂直倒掛，在空中做80下仰臥起坐。」今年54歲的王文靜，展現出超強的體能與毅力。