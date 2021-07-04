若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

到底該為退休存多少錢，一直沒有標準答案，這個數目很大程度上取決於你自己和家人想要的生活方式。

先鋒（Vanguard）基金的《2020年美國 如何儲蓄 》調查顯示，美國人的養老儲蓄不足，數量可觀的老年人會隨著變老而變窮。疫情帶來通貨膨脹壓力，使得依靠社會安全退休金 過日更難。

先鋒基金處理的401k退休計畫「平均餘額」為12萬9157元。另一基金巨頭富達（Fidelity）退休帳戶的資料顯示，截至2020年第四季度，50歲至59歲美國人的401k退休儲蓄平均餘額為20.36萬元。

這個「平均」數字看起來還不少，但它被一些有巨額存款的401k帳戶拉高，不足以反映真實情況。

先鋒基金數據中比較具有參考價值的是「中位數」，這是從帳戶餘額最高者到最低者的中間那個數字。在該基金開戶的470萬人中，退休帳戶餘額的中位數僅為3萬3472元；有半數401k帳戶的餘額不到4萬元，三成人的餘額低於1萬元。

先鋒基金統計，參加401(k)計畫的人，有四分之三帳戶擁有某種平衡的股票和債券投資組合；而那些「把雞蛋放進同一個籃子」的人，比如動用太多的錢購買自己雇主的股票，或者把所有的錢都投進債券……等等，已經明顯的減少。

如果不會或不想選擇合適投資組合，可以把錢投入「目標日期」基金，也就是以自己預定退休年齡為目標的基金，交由專家操盤，讓退休基金穩定成長。

也有人樂觀認為，先鋒基金退休帳戶開戶者的平均年齡是44歲，所以很多人應該還有20年時間來努力為他們的退休作準備。

根據富達基金的計算，到了50歲，你的目標應該是至少為退休準備存下六倍的年薪，這樣才能在67歲時安心退休。對於一年掙5萬元的人來說，50歲時退休帳戶應該存有30萬元；如果年薪是10萬元的話，那麼退休儲蓄就是60萬元。

如果可能的話，逐漸提高儲蓄率不失為一個簡單的方法。50歲美國人的平均提存4.8%薪水存入退休帳戶，50至59歲的這一年齡段的雇員平均提存薪水的10.4%，富達建議的401k提存率為15%。

年輕人想到退休還早，不把退休儲蓄放在心上；薪資不高的人，不容易擠出餘錢儲蓄；尤其是退休儲蓄落後於大盤的人，更是覺得永遠追不上，而心生放棄。但是，即使把薪水的1%作為退休儲蓄，並慢慢增加提存比率，隨著時間推移，也會產生很大的不同。

以下是富達基金建議，在每個年齡段檢驗退休儲蓄的基準：

到30歲時，你應該存了一年的年薪

到了40歲，你應該存了三倍的年薪

到了50歲，你應該存了六倍的年薪

到了60歲，你應該存了八倍的年薪

到67歲時，你應該存了十倍的年薪

專家提醒，無論多大年紀，為退休而開始儲蓄永遠都不嫌早。