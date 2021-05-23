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社安天地／定期檢查信評等4招 防房屋產權遭人盜用

梁源

聯邦調查局（FBI）在十年前就一種結合身分盜竊和抵押貸款欺詐的新騙局，向全美業主發出警告。「偷房子」、「偷契據」、「盜竊產權」等說法，都是指結合了身分盜竊和抵押貸款欺詐的犯罪活動類型。通常手法是竊取你的身分和偽造契據或所有權文件，以便抵押借錢。

這些騙局的目標往往是度假屋、出租房或其他空置房屋。然而，極少數的合法業主仍然好好的住著房子，產權卻被人動了手腳。

基本上，歹徒可以從各種管道拼湊出屋主身分。由於網路發達，歹徒可以利用社交媒體上的資訊、納稅申報表、工資存根、被盜的銀行紀錄，甚至是通過網路釣魚騙局收集的資訊來取得被害人身分，最終收集到相關社安號碼、出生日期和地址。

就像信用卡詐騙一樣，歹徒會用屋主身分偽造簽名來得到他們想要的東西，在偽造必要文件後，看起來好像他們（或協力罪犯）「擁有」了房產。

通常，歹徒會試圖在市場上推出被害人的房屋，以低價吸引買家，但實際上很難「賣掉」，通常是向揀便宜的買家騙一筆錢；主要手法是利用假產權辦理抵押貸款，或辦理第二順位抵押貸款。

要如何發現和避免契據盜竊騙局？專家提醒，防止契據和所有權盜竊騙局的最好方法是保護自己的身分。一般來說，一次取得全部身分資料不易，尤其是個人的社安號等敏感資料。

在社交媒體上分享資訊時，不要貼出敏感的身分資訊；要警惕可疑的電子郵件，或可能的網路釣魚或詐騙電話。當你打電話給客戶服務代表，或者當他們回電話時，客服要求核實身分是很常見的；但在接聽自動上門的電話時，一定要小心。無論在什麼情況下，任何人都不應該向你索取帳戶密碼，自己一定要提高警覺。

含有帳號和社安號等的重要文件，要妥善收藏，或者存進銀行保險箱裡。如果需要刪除包含敏感資訊的文件，只用剪刀剪斷是不夠的，有心人可以輕易重組文件。

你的郵件也可以提供一些重要的線索。不要隨手扔掉垃圾郵件，要仔細看看小冊子、傳單，尤其收到不是你的抵押貸款公司的帳單時，一定要去貸款公司瞭解情況。

另一個防止身分盜竊的做法是定期檢查信用評分。大多數服務都會概述你的個人貸款，當有人使用你的信用額度或代你舉債時，那就是歹徒暗中做了手腳，而且以你的名義貸款時，他們不會付帳，所以要留意你的信用評分是否突然意外下跌。

最後，定期檢查你所在郡縣的檔案，確保簽名和名字是正確的，當你在文件中發現不一致的情形，或者你不記得提交過這些文件，而且是你不認識的律師的簽名，很有可能你的財產文件被人更改了。

聯邦調查局說，如果你懷疑自己是身分騙案的受害者，趕緊向聯調局報告，並聯繫當地的執法辦公室。

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