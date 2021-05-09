這7項支出 聯邦醫療保險不包 需要自己支付

美國 樂齡會（AARP）指出，雖然聯邦醫療保險 （Medicare）涵蓋了大多數老年人的醫療保健需求—從醫院護理、醫生就診到實驗室檢查和處方藥；但有一些支出，Medicare不包，需要自己支付。

1.配鏡和眼科檢查

雖然基本的Medicare確實涵蓋了白內障手術等眼科費用，但不包括常規的眼科檢查、眼鏡或隱形眼鏡。Medigap計畫也不包；一些私人保險公司提供這種補充保險，還有一些Medicare Advantage計畫涵蓋常規視力保健和眼鏡。

解決方案：對於某些人來說，每年花錢加購視力保險，用以支付眼鏡或隱形眼鏡的費用，是很划算的。

2.助聽器

Medicare包括與耳朵有關的醫療狀況，但基本Medicare和Medigap計畫不支付常規聽力測試或助聽器費用。

解決方案：如果你加入Medicare Advantage計畫，可以看看計畫是否涵蓋與聽力相關的費用；如果沒有，或者只投保基本的Medicare，不妨考慮購買保險或加入折扣計畫的會員，以幫助支付助聽器的費用。

3.牙科支出

基本的Medicare和Medigap都不包某些牙科保健，例如例行檢查或大額支出—包括假牙和根管治療。

解決方案：一些Medicare Advantage計畫提供牙科保險。如果你沒有加保，或者只投保了基本的Medicare，不妨考慮加購個人牙科保險或參加牙科折扣計畫。

4.海外護理

基本的Medicare和大多數Medicare Advantage計畫幾乎不包美國境外產生的醫療費用。

解決方法：有些Medigap保險會包某些海外醫療費用；若經常旅行則可能需要。此外，一些旅行保險提供基本的醫療保險，但各計畫範圍不同，需要了解詳細信息。還可考慮醫療後送（medevac）保險，保費不高，但可在緊急情況下將身在國外的投保人送往附近的醫療機構或送回美國。

5.足部疾病

不包括常規的腳部醫療護理，例如去除足繭。Medicare B部分涵蓋的範圍僅限於：與糖尿病引起的神經損傷有關，或與腳部受傷或疾病有關，例如鎚頭、拇囊炎畸形和腳跟骨刺的足部檢查或治療。

解決方案：如果有腳部疾患，可能需要另外加保。

6.整容手術

醫療保險通常不包非必要性的整容手術費用，例如臉部拉皮或腹部抽脂。但如果發生意外傷害，Medicare會支付整容手術。

解決方案：如果需要做一些醫療美容，則需要制定一個儲蓄計畫。

7.療養院護理

Medicare支付有限的康復設施住宿費用—例如，如果需要進行髖關節置換手術並且需要住院治療數周，聯邦醫療保險會支付。但是，如果因身體虛弱或生病，必須搬到療養院，Medicare就不包這些費用。（共住房間的療養院平均每年約9萬元，單獨房間則超過10萬元，費用因居住的地方和所選擇的設施而異。）

解決方案：養老院護理支出是一個大問題，對於那些收入和儲蓄有限的人，白卡（Medicaid）可以幫助填補這些缺口。