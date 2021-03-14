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第3輪新冠疫情紓困金1400元 誰有資格領取？

梁源

國會快馬加鞭通過另一輪經濟紓困措施，為符合條件的個人提供最高1400元的紓困金。2月底，國會眾議院以219票對212票通過了1.9兆元的《美國營救計畫法》，3月初參議院也以50票對49票通過參院版本。該法案將為COVID-19疫苗接種、額外的失業救濟金和其他計畫提供資金，以緩解新冠疫情對美國經濟的衝擊。

兩院法案差異須協商解決，並由總統簽署生效；但有關重要細節已經發布。誰能獲得紓困金以及何時發放，標準與去年第一輪和第二輪紓困措施使用的標準相似。

第三輪最顯著的差異是家屬可領金額，符合條件的受撫養人將獲得比前一輪多兩倍的紓困金，而且16歲以上的受撫養人也有資格領取。

符合條件的個人，第三輪紓困金的最高金額為1400元，每對符合條件共同報稅的夫婦，則最高為2800元。符合資格的受撫養人（包括成年受撫養人）將獲得1400元。這意味著一個四口之家，總共可以獲得5600元。

眾院版方案設定的收入限制，在2019年或2020年的納稅申報表中，調整後總收入（AGI）為7萬5000元或以下的單身成年人將獲得全額1400元；AGI為11萬2500元或以下的戶主將獲得全額紓困金。夫妻共同申報且AGI在15萬元或以下的，將獲得全額2800元。對於收入超過這些金額的人，支付的金額將逐漸減少，AGI超過10萬元的單身報稅者，收入超過15萬元的戶主以及共同收入超過20萬元的夫婦在第三輪中將不會收到紓困金；但參議院版方案，個人超過8萬元，夫婦超過16萬元，即無法獲得本輪紓困金。

第三輪紓困金變化最大的是受撫養人可獲的紓困金增加了。第一輪時，17歲以下符合條件的受撫養者可獲500元，第二輪為600元；但這是第一次，成年家屬也有資格獲得紓困金。對於那些為親人提供照料的家庭，或者那些有16歲以上在學學生的家庭來說，這是好消息。

我在2020年的收入比2019年少，會影響第三輪紓困金嗎？

新的立法規定，財政部可以使用2019年或2020年稅表中的信息來確定納稅人是否有資格獲得紓困金及其金額。如果去年失業或與2019年相比，調整後總收入大幅度下降的人，則應盡快提交2020年的稅表。財政部可能會使用較新的信息來決定是否有資格獲得更高的紓困金。

根據立法通過的時間和條件，第三輪紓困金最早會在3月底開始發放。如果你的收入去年大幅下降，則應盡快提交2020年納稅申報表。

領取社安金和其他聯邦福利者呢？

根據第三輪支付的立法，如果符合以下任何一項聯邦福利資格，則無需採取其他步驟即可獲得第三輪紓困金：

老年退休、配偶或傷殘社安金

社安金（SSI）

鐵路退休福利金

退伍軍人事務（VA）福利金

什麼時候可以領到第三輪紓困金？

離發放第三輪紓困金還有一步之遙，但鑑於去年12月頒布的紓困立法，大部分將在3月到期，專家預期拜登政府將迅速行動，儘快發放本輪紓困金。

紓困金 福利 社安金

上一則

稅務漫談／專家解惑 如何申領紓困金退稅？

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