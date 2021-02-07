社安天地|買長期護理保險 未雨綢繆

長期護理花費很大，平均每個老年人將花費14萬元；但是僅有720萬左右的美國人擁有長期照護保險 。

1.傳統型長照 保險

典型的長期護理保險，一旦受保人健康出現警報，例如在洗澡、穿衣和吃飯等日常活動中需要幫助，那麼保險公司會支付這些費用。典型條款包括每天160元的養老院保險；但是要等待大約三個月，保險才能支付，而且理賠最長為期三年。

由於保險公司對長期護理市場的估計不足，理賠的支出增加，導致長照保險的保費 飆升，也使長照險銷售急劇下降。在1990年代，有100多家保險公司投入長照市場，但現在不到15家。華盛頓州都會研究所發現，這個市場搖搖欲墜，「沒有人想買保長照險，也沒有人想提供這樣的保單」。

2.你可能不需要保險……但需要應變計畫

根據行業研究公司LifePlans的數據，長期護理險的保費平均每年為2700元，不過夫妻同保可以獲得折扣，通常比單獨購買的保單要低30％。

如果老年人名下的資產很少，最終可能可以通過Medicaid支付長照費用，但有很多人不符合白卡資格。 如果為了節省長照險保費，寧可「自己保自己」。選擇自行負擔將來護理費用是要權衡許多因素：例如是否擁有可以動用的房屋淨值？可以指望住得近的子女幫忙照顧？還是擁有失智症家族史，需要護理的風險更高？

如果退休者有足夠儲蓄，每年提取不到4％作為生活費，沒有長照險也許關係不大。不過，在這種情況下，也需要了解長照可能的花費。可能需要提撥一筆錢，作為長照準備，並與用來獲取日常收入的投資組合區分開來。

3.新型長照保險崛起

隨著傳統長照保險的式微，另一種保單逐漸崛起：可以從中獲得長期護理的終身壽險。與較早的長照保險不同，即使投保人最終不需要長期護理，這些混合型保單也會將錢退還給繼承人。投保人提前鎖定保費，不必承擔傳統長照險增加保費的風險。

4.傳統保單有其優勢

如果想要買是具有成本效益的保險，即使投保人永遠不需要理賠，即使保單沒有任何回報，還是可以選擇傳統長照保險，買個安心。理賠條件相同的長期照護，混合型保單的保費通常比傳統長照的保費高兩到三倍。投保人為獲得保證退款，而需支付額外費用。

即使老年人決定「自己保自己」，那麼混合型保單仍不失為合理的選擇，因為混合型保單可以存下大筆現金。

5.貨比三家 早買較便宜

如果想買長照保險，最好在五、六十歲開始，隨著年齡增長，保費急劇上升，而且對投保人健康要求更高。例如，65歲時投保，保費就比64歲投保的人高8％至10％。

樂齡會（AARP）建議，不妨諮詢不同公司做個比較，能夠出售所謂「長期護理合作夥伴保單」的經紀通常具有更多的專業知識和更多的保單選擇。