社安天地／社安金6新規

從今年1月1日起，社安金 相關規定有些變更，其中較重要的有：

1）社安金提高了1.3％。近7000萬領取社安金的人每月可多領1.3％，這種調整有助於抵銷部分通貨膨脹壓力。對於一般社安金領取者而言，1.3％的漲幅，相當於每月多領20元，但每人平均每月支出為1543元，而2020年為1523元。

2）應納社安稅最高所得額增至14萬2800元。2020年，員工收入不超過13萬7700元時，必須繳納6.2％的社會安全稅（雇主支付這筆款項）。高於該金額的任何收入，均無需再繳社安稅。2021年，社安稅的稅率保持不變，仍為6.2％（自雇人士為12.4％），但收入上限提高至14萬2800元。

隨著應稅最大收入的增加，SSA用於計算退休金 的最大收入金額也將增加。2020年，在完全退休年齡退休的工作者，每月最高社安金為3011元。2021年，每月最高社安金增加137元，達到3148元。如果社安金領取人在70歲而不是在正常完全退休年齡申請領取，則每月可以多領32％。

3）完全退休年齡繼續提高。可以開始申請社安金的年齡仍是62歲。但是，在完全退休年齡之前就領取社安金，會導致領取金額永久減少。對於那些在2020年年滿62歲的人來說，完全退休年齡是66歲零8個月。根據現行法律，完全退休年齡每年將增加兩個月，直到達到67歲。

如果你在2021年年滿62歲，那麼你的完全退休年齡為66個月又10個月。除非法律有變化，否則1960年或以後出生的任何人，完全退休年齡將是67歲。如果你推遲領取社安金的年齡超過了完全退休年齡，則每年可以增加8%。如果一直推遲到70歲才提出申領，那麼你將比完全退休年齡時多領32％。不過，70歲以後，社安金就不會再增加8%了。

4）領取人的收入限額提高了。如果你在領取社安金時仍然繼續工作，那麼全部或部分社安金可能會暫時被扣減，具體取決於你的收入多少。但是，這些收入限額在2021年略有提高。在達到完全退休年齡之前，你在2021年賺到1萬8960元之後，每超出2元，社安金將扣除1元。2021年的上限比2020年的上限提高了720元。

如果你在2021年達到完全退休年齡，那麼扣減上限為5萬0520元，比2020年的年度上限增加1920元。超過限額後，每賺3元，社安金將減少1元，但這僅適用於達到完全退休年齡之前的幾個月所賺的錢。一旦達到完全退休年齡，繼續工作將不會扣留任何福利。

5）殘疾社安金增加。2021年，將近1000萬美國 人領取的殘疾社安金也增加了。盲人現在每月最高可領2190元，比2020年每月增加80元。非盲人每月增加50元，達到1310元。

6）社安點數門檻上升。如果於1929年或以後出生，則工作生涯中至少須積累40個點（每年最多4個點）才能獲得領取社金資格。賺取一個點所需的金額每年略有增加。2021年，每個點的收入為1470元，比2020年提高60元。殘疾所需的點數，取決於成為殘疾者的年齡。