社安天地／申請紅藍卡 5招防錯

隨著一年一度的聯邦醫療保險 （Medicare，紅藍卡）12月7日的轉換日期即將截止，許多有資格使用Medicare的人仍然很困惑，究竟該選擇哪種類型的保險？特別是對於那些剛夠資格登記Medicare的人。專家提出登記Medicare時的五個重要因素，以避免犯下一些常見且代價高昂的錯誤。

1.在規定的時間加入

Medicare計畫有一個初始加入期（IEP），你可以首次加入Medicare。IEP有七個月的時間段，從你65歲生日之前的三個月開始，包括你生日的月份，然後在生日當月後的三個月結束。在IEP期間加入的好處是，與其拖延等待，不如早點完成，可以降低Medicare的保費 。

如果你錯過了在IEP期間加入的機會，那麼可在每年1月1日至3月31日的Medicare一般加入期間獲得另一次機會。但是，如果等到那個時候，可能會遭到一些損失。第一，你的保險要到7月才能開始。如果需要在年中之前得到保險怎麼辦？第二，較高的月保費是拖延的另一個損失，這意味著你會花更多的錢去看醫生和門診（醫療保險Plan B）。

2.兩種保險明智選擇

Medicare還是Medicare Advantage？

符合資格後，你可以在原始Medicare（有時稱為「舊Medicare」）或Medicare Advantage（由私人保險公司提供的健康計畫）之間進行選擇。原始Medicare和Medicare Advantage的承保範圍不同。兩種計畫之間的選擇取決於投保人的特定醫療保健需求、財務狀況、旅行需求以及你的居住地。Medicare分為不同Part，涵蓋不同的健康和與健康相關的費用。Part A和Part B涵蓋醫院、醫生辦公室和其他醫療設施中的醫療服務。Part D涵蓋處方藥。

原始Medicare或舊Medicare是政府提供的傳統計畫，其中包括Part A和Part B。大多數醫生都接受Medicare，醫院費用包含在Part A中，門診服務和醫生就診包含在Part B中。

如果選擇原始醫療保險，還須考慮以下隱藏的額外費用情況：

●原始Medicare每年的自付額不封頂。

●處方藥不包括在內。除非你在其他地方沒有藥物保險，否則你需要註冊Part D。

●如果要減輕自付費用，則需要購買Medigap保險，該保險有單獨的保費。

Medicare Advantage的優勢是通過私人保險公司提供的傳統Medicare的替代方案。你可能會看到Medicare Advantage稱為Part C；但是不要把它與原始Medicare混淆。這是因為Medicare Advantage涵括Part A、Part B的一部分，並且通常包括Part D的處方藥費用。Medicare Advantage可能會承擔原始Medicare所不承擔的某些費用，例如聽力、某些牙科服務和視力保健。Medicare Advantage計畫有一套遵循指南，以實現最大利益。包括，讓家庭醫生進行轉診，或者盡量找網絡內醫生。與原始Medicare相比，Medicare Advantage計畫的自付費用可能更低。如果你確定適合自己的Medicare Advantage計畫，請與各家醫療保健公司聯繫，以查看他們提供哪些計畫。

3.避免遲登記

遵守Medicare時間規定，對於避免處罰至關重要。如果你初次獲得資格時未加入Medicare，則將支付罰款。如果你65歲以上，並且仍受工作健保計畫或你配偶計畫的保護，該怎麼辦？Medicare具有所謂的「特殊登記期」，你可以在不加罰款的情況下登記Medicare。要記住，關鍵是只有當你的工作提供健保，或者當你失去基於工作的健保後的八個月內，才可以使用「特殊加入期限」。記住一句話，即將滿65歲？準備加入Medicare。

4.了解自行負擔的費用

Part A和Part B涵蓋醫院的醫療服務、醫生就診以及其他醫療服務。Part D涵蓋處方藥。但是Medicare不能支付所有醫療費用，你需要準備支付自付額，包括保險費、自付額、共付額和共同保險。

1.保險費：你須為Medicare A，B和D的每個部分支付不同的保險費（每月付款）。通常，Part A所涵蓋的醫院服務沒有保險費。

2.自付額：這是您必須在醫療保險，處方藥計畫或其他保險計畫開始為您的護理付款之前為醫療或處方支付的固定金額。

3.共付額：為服務和用品（例如醫生就診、醫院門診或處方藥）支付的固定金額。

4.共同保險：這是在Medicare福利生效之前Medicare向你收取的百分比。原始Medicare承擔你80％的醫療費用，而你將負擔20％。可以考慮購買Medigap保險，以支付這20％的差額。

確保醫療人員接受Medicare（幾乎全部接受）；而且，如果你選擇了Medicare Advantage計畫，則留在網絡中可確保以最低的自付額獲得最大的承保範圍。

5.不要延誤醫療

Medigap是一種選項，你可以購買該保險來支付Medicare不能支付的自付碩，例如Part A醫院自付額或Part B的共同保險。購買Medigap保險的最佳時機是滿65歲的六個月內，而且當時是納入Part B。在此期間，即使是你已經患病，提供Medigap保險的保險公司仍無法拒絕你的投保，並且必須以最優惠的價格承保。在六個月的期限之後，你可能會因為存在既有疾病而被拒絕承保這項疾病、收取更高的保費或乾脆拒絕承保。

醫療保健是退休者最主要的財務擔憂之一，也會影響退休金的花費。即使只有細微差別，也請與合格的專業人員聯繫，以解決不同的個人情況，並制定最大的Medicare保障。