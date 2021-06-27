大仁說財經／波音737 Max復飛 中國卡關

737 Max復飛給波音帶來希望。（路透）

波音的737 Max復飛，航空旅遊終於出現反彈，有助重啟新機訂單。但波音仍面臨一個可能在未來幾年削弱該公司業務的重要問題：美中貿易緊張局勢。

中國 是目前最大和最重要的飛機採購市場。根據估計，未來10年中國將占全球商用飛機銷量的四分之一。但在美中貿易緊張之下，根據報導，自2017年以來，波音公司的新機訂單中只有1%是來自中國買家。

從訂單到交機往往需要數年時間，2017年後向中國交機的數量更強勁，占波音總交機數近20%。但中國是尚未批准737 Max復飛的全球三大市場之一，另外兩處是印度和俄羅斯；這讓這款波音最暢銷的機型無法向全球最大市場交機。

因此，隨著全球大部分地區再次開始接受737 Max，波音向中國交機的比率一直在下降。

波音公司CEO卡爾霍恩（Dave Calhoun）在最近一次投資人大會中承認，中國是個主要問題，將其與737 Max停飛和新冠疫情 並列波音需要克服的三座「大山」之一。雖然他說對攻克另外兩個大山的進展感到高興，但他承認中國仍然充滿挑戰。

卡爾霍恩與拜登 政府曾進行會談，以了解與中國談判中涉及的更廣泛問題。

他說，「我們需要兩國政府恢復部分貿易。」「而且我認為這樣做符合雙方的利益。」「我相信這一定會發生。如果再拖下去，波音會付出更高代價。」

中國沒有對美國客機徵收任何關稅或設立其他貿易壁壘。但Teal Group航太分析師阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示，中國航空公司一直都遵循政府的指示下訂單。

他說，貿易緊張局勢是中國航空當局在讓737 Max復飛方面比大多數國家都慢的原因之一。

他指出，「中國民航局（CCAC）在維護中國空域安全方面做得很好，但它已經清楚地證明它不是一個獨立機構。」

波音6月8日宣布，在5月完成17架飛機交機，其中包括10架737 Max和5架貨機，但對家沒有一家是中國航空公司或租賃公司。波音公司自2017年11月以來一直都沒有宣布任何來自中國航空公司的訂單。交機非常重要，因為那是波音從銷售飛機中獲得大部分款項的時機。

波音公司還表示，在5月收到73架新機訂單，其中包括34架737 Max噴氣式飛機，該訂單來自西南航空，該公司是歷史該機型的最大買家。波音公司在5月還取消了53架訂單，這是連續第4個月新訂單超過取消訂單。

但波音來自中國的訂單可能要比官方數字顯示的1%來得多。阿布拉菲亞說，波音公司的某些訂單可能來自身分不明的買家，一旦敲定，這些訂單註定會導向中國，還有一些由租賃公司訂購的飛機，目的地也都是中國客戶。

阿布拉菲亞表示，中美談判代表有望最終達成一項包括中國採購波音飛機在內的大型交易。但對於何時完成，波音沒有發言權。

他說，「這遠超出波音的能力。」

波音公司還面臨另一個問題：在疫情爆發和最近貿易緊張局勢之前，中國的飛機採購總量就顯示出放緩跡象，這可能意味著未來10年中國市場占飛機採購量25%的預測不可能實現。

阿布拉菲亞說：「中國經濟和旅遊放緩比疫情還早出現。」「這將由交機給中國的數量證明出來。」