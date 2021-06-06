大仁說財經／通膨幽靈隱現 是真或是幻

通膨是近日市場最大隱憂。（路透）

通貨膨脹 不是目前年輕一輩會擔心的事情。實際上，對通貨膨脹失控及其對家庭財務的衝擊有深刻記憶的人，現在可能都在60歲以上了。

請記住，不記得最好：美國 通貨膨脹率在1980年3月和4月達到14.7%的高點，而經濟正經歷「停滯性通膨」，這個噩夢的特徵是經濟成長乏力和物價高漲。

在聯準會（Fed）前主席沃克（Paul Volcker）限制貨幣供應並提高利率後，通貨膨脹終於控制住了。傳統的30年期房貸利率最高曾達到18.45%，但物價開始下降，讓依賴固定收入的人鬆了一口氣。

控制物價上漲不容易

Fed的工作並不簡單。沃克曾告訴《華爾街日報》，控制物價上漲「比想像中要困難得多」。

他說：「花費的時間更長。」「我有點吃驚。我們率先採取的行動並未受到大眾的歡迎。他們都說，『這比較像是Fed的胡說八道。』」

那麼最近大家在煩惱什麼？許多投資人還太年輕，以至對通貨膨脹猖獗的糟糕日子沒有印象，有些人甚至還沒有出生，像是富達（Fidelity）的目標客群就是如此。但是，這並沒有阻止通貨膨脹擔憂主導市場最近幾個月的情緒。

全世界投資人都在擔心中央銀行將提高利率和提早撤回紓困措施來應對物價上漲。而眼前最大的問題就是通貨膨脹是否會轉瞬即逝。

英國居民消費價格通膨率從3月的0.7%增加至4月的1.5%，翻了一倍。歐盟的年度通貨膨脹率從3月的1.7%上升至4月的2%。在疫情 開始蔓延到整個歐洲大陸前一年，通膨率只有0.7%。

在這些數據發布之前，美國4月消費者物價較去年同期上漲4.2%，是自2008年9月全球金融危機高點以來的最大漲幅。

在此同時，從鋼鐵、煤炭到玻璃和水泥，中國後疫情的基礎設施所需的一切成本都在飛漲。

上海的螺紋鋼價格達到每噸965美元，今年以來上漲40%，創下歷史新高。螺紋鋼是一種用於強化混凝土的鋼材。用來製造鋼鐵的鐵礦石在大連期貨交易所的價格已經達到每噸194美元，今年以來上漲了25%。

通膨是否持續沒人知

好，然後再回到最重要的問題：通貨膨脹是否會持續下去？事實是：沒有人真正知道。

法國興業銀行分析師傑克斯（Kit Juckes）表示：「若非美國通膨上升只是暫時的，就是Fed過度的自滿。無論哪種結果，我們都將在未來幾個月內承受更高通膨的壓力。」

諾貝爾獎得主、紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）認為，美國的通貨膨脹數據正在因臨時性因素而大升，其中緣由包括由疫情引發的供應瓶頸。

他在專欄中寫道，決策者應該「保持冷靜」，「目前看來根本不像1970年代的停滯性通膨重演；這似乎只是暫時的，反映的是經濟在努力從疫情疾病中復甦過程的短暫破壞。」

但並非所有人都同意這個觀點。在英國，經濟學者之間也出現類似的爭論。

Capital Economics資深經濟學者格里高利（Ruth Gregory）表示，能源價格是4月通貨膨脹的主要驅動力，而物價上漲不會讓英格蘭銀行感到困擾，起碼在2023年下半年之前不會。

但貝倫貝格銀行（Berenberg Bank）的皮克林（Kallum Pickering）則表示，通膨數據提醒人們「通貨膨脹並未滅絕」，也就是說，投資人應保持警惕。

他說，「雖然月增率的激增並不是通膨將突然過度爆發的開始，但市場仍應注意它持續的上漲。我們不認為高通貨膨脹會完全轉嫁，因為市場上許多人都反對這種看法，而且全球央行也似乎以此預設。」