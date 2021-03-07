大仁說財經／雞肉三明治正夯 溫蒂漢堡加入戰局

溫蒂漢堡加入雞肉三明治大戰。（溫蒂漢堡）

溫蒂漢堡（Wendy's）正在推升炸雞三明治大戰的熱潮，這回它使出的絕招是「墨西哥 胡椒炸雞三明治」（Jalapeño Popper Sandwich），也就是經典漢堡的辛辣版。

溫蒂漢堡在2月17日正式推出這款售價5.99元的三明治，上面塗有帶有調味奶油起司醬和六片辣椒的墨西哥辣椒醬。它還配有三片培根、切達和胡椒兩種起司和一個烤過的麵包。

溫蒂也同步發表一款售價6.79元的炸雞沙拉，在蘿蔓和生菜上方澆上奶油墨西哥辣椒牧場醬。

溫蒂漢堡行銷長羅瑞多（Carl Loredo）表示：「消費者一直對新口味感興趣，但不幸的是，我們的競爭對手提供太多無聊而乏味的選擇。」「他們非常在乎口味，這個新商品就是他們現在想要和需要的東西。」

辣味三明治是溫蒂漢堡在去年秋天最近重新推出的炸雞三明治後的最新版產品。與以前版本相比，重新推出的三明治口感更加清脆和多汁。羅瑞多說，顧客「真的很喜歡它」，銷售一直「令人難以置信」，但是他無法透露具體細節，因為溫蒂漢堡再過幾周就要公布上季財報。

羅瑞多表示，溫蒂漢堡的目標是要在競爭中脫穎而出，在傳統食品上提供更多口味的選擇，其中包括Pretzel Bacon Pub漢堡、辣味雞塊和辣味Asiago雞肉三明治。

他針對競爭對手的菜單指出：「說實話，它們一直在嘗試在我們早已擁有、而且已在同類產品中賣得很好的產品中製造新聞。」

雞肉三明治的消費市場競爭異常激烈，各項新產品的推出風潮不減。

在溫蒂漢堡的新產品發表之前不久，漢堡王 （Burger King）也發表一款全新的雞肉三明治，另外像是福來雞（Chick-fil-A）、Shake Shack 、肯德基（KFC）甚至Boston Market，也都大舉發表新產品進入這塊紅海市場。麥當勞也剛宣布在2月底推出三款全新雞肉三明治，其中包括辛辣口味在內。

佰百雞（Popeyes）於2019年推出雞肉三明治，改變了市場遊戲規則，引發雞肉大戰。該連鎖店的母公司Restaurant Brands International在最近的一次財報電話會議中表示，其三明治銷售「維持非常強勁的水平」。

現在，一家基本佰百雞店面的年銷售額超過180萬元，比三明治重新推出前的140萬元明顯增加。