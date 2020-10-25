大仁說財經／疫情推高英國房價 料馬上會回跌

英國房價升至新高，但可能撐不了太久。（歐新社）

英國 房市正一片長紅。受經濟封鎖、暫時減稅、創紀錄的低利率以及政府對勞工和房貸族的支持，讓積壓的需求激增，刺激房市反彈，讓分析師大感意外。

新冠疫情迫使英國人從倫敦遷到近郊。（Getty Images）

根據主要放貸銀行Nationwide的統計，即使新冠大流行引發經濟衰退、失業率上升以及擔心第二次新冠疫情 再起，加上英國脫歐的混亂可能拖累經濟復甦，但英國房屋平均價格在9月飆升至歷史新高。

Capital Economics房產經濟學家盧漢森（Hansen Lu）說：「房市信心出乎意料地強勁。」「它正在顯現V型復甦。」

但是，這股熱潮似乎是由少數擁有眾多房產的富有買家推動，引發了人們對這波榮景將持續多久的質疑，特別是如果一旦經濟前景出現惡化時。

房市研究公司Residence Analysts創始人哈德森（Neal Hudson）說，至少目前看來，新冠疫情造成的經濟痛苦大部分都由那些無力購屋的年輕、低收入族群承受。

相較之下，由於不再有海外度假或封鎖期間出遊人數減少，目前正在購屋者的財務狀況可能比新冠病毒爆發前還要好。加上政府在明年3月前削減購置稅，對高價房屋的需求激增，進一步推高了房價 。

房市數據提供商TwentyCi統計，繼6月和7月出現大幅成長後，8月上半售價超過100萬英鎊（合130萬美元）的房屋銷售數量，是去年同期的2倍以上。

有錢人一直在逃離城市，前往帶有前後院的郊區置產，因為這些人甚至在新冠大流行結束後也不需要太經常重返企業或進辦公室。根據房市入口網站Rightmove的數據，在距倫敦市中心火車旅程不到一或兩小時時間的16個英國鄉下村莊，今年前9個月達成的銷售協議就超過整個2019年的總和。

房產入口網站Zoopla研究主管唐納爾（Richard Donnell）說，新冠大流行引發了「生平僅見對住房定義進行重新評估」。他指出：「經濟封鎖讓那些從來沒有搬家打算的人進入了房市。」

他表示，現有房主的再置產需求比去年同期高出53%，而首購族的數量10年來首次停滯，因為面對經濟不景氣，銀行通常會採取更為謹慎的放貸標準。

交易數據證明了房市活動的下降。英國稅務部門估計，8月住宅交易量較去年同期減少近四分之一。

獨立分析師哈德森說：「想要推升房價上漲，一個月內只要有1萬或2萬個新買家就行。」他指出，但同時也無需採取太多強制銷售來壓低房價。

重大的不確定性依然存在。隨著英國政府從11月起縮減補助工資，以及新冠病毒病例激增，導致重新導入限制措施將對工作和經濟造成更大的損害，分析人士警告，房市反彈可能很快就會逆轉。

盧漢森說：「新冠疫情持續越久，經濟無法恢復正常的時間也越長，房價大幅下滑的風險就越大。」房價上次大幅下跌是在全球金融危機期間，但之後就一直穩定上漲。

●迫在眉睫的修正？

倫敦諮詢公司經濟與商業研究中心（CEBR）預計明年英國房價將下跌約10%。

資深經濟學者沙阿（Pablo Shah）表示，這比幾周前的14%的悲觀預測來得小，部分反映出房市持續強勁。

Nationwide統計顯示，8月房屋平均價格達到創紀錄的22萬6129英鎊（合28萬6000美元），較去年同期上揚5%。

沙阿補充說，CEBR的預測還考慮到政府對工資的持續補貼，即使較最初的無薪假計畫少一些，但很可能會控制失業情形。他指出，截至目前為止，就業補助計畫和房貸假期已大幅降低家庭受到經濟動盪的影響。

銀行交易組織英國金融（UK Finance）表示，申請延後支付房貸在6月達到最高的180萬宗，但之後在8月中旬降至73.1萬。

借款人仍然須在10月底前申請第一次或第二次延後3個月付款。獲准延期的人要到明年1月之後才須支付房貸。

但是即使他們未能如期支付房貸，銀行通常也可能被期待採取較上次經濟衰退期間更大方的作法，這不僅是因為銀行的財務狀況更健全，房貸監管限制了人們過度擴大房貸的能力。而且創紀錄的低利率也使還款更易於負擔。

UK Finance個人理財負責人林德斯（Eric Leenders）說：「放貸者知道，隨著新冠大流行未止，許多家庭將繼續承受財務危機的困擾，並將為有需要的人提供一系列支持。」

房貸違約情形減少代表強制拍賣情形減少，從而有助於支撐房價。

哈德森補充說：「在政治面上，貸方面臨避免強制拍賣的壓力，畢竟房價暴跌也對它們不利。」

不過，他預計購置稅減免在明年3月到期後，交易量將急劇下降。

他說，如果失業現象變得更加普遍，收入下降的壓力可能轉化為「更大的房價壓力」。