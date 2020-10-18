我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

大仁說財經 | 疫情改變職場生態 扼殺女場晉升之路

張大仁
新冠疫情對職場女性衝擊很大。（美聯社）
新冠疫情對職場女性衝擊很大。（美聯社）

先說好消息：美國企業中越來越多女性出任高級職位。

但壞消息是：這種進展目前正面臨危險。

麥肯錫公司和LeanIn.Org的年度職場女性報告顯示，擔任資深副總裁職位的女性比率，從2015年的23%上升到2020年初的28%。同期，女性在主管階級中所占比率從17%增加到21%。

四分之一女性萌退意

但報告發現，新冠大流行正對這些成就造成毀滅性威脅。有四分之一的女性表示，他們正在考慮降低職業生涯期望或完全退出勞動市場。

臉書營運長兼LeanIn.Org聯合創始人桑德伯格（Sheryl Sandberg）說：「如果我們有個緊急按鈕，現在就該用力按下。」

如果許多女性離開勞動市場，其影響性將會是長期的。

LeanIn.org聯合創始人兼CEO湯瑪斯（Rachel Thomas）說，「勞動市場中的女性人數已經不足，這將阻礙來之不易的進步。」

潛在損失年逾1800億

麥肯錫多元化和包容性主管亦伊（Lareina Yee）指出，如果這種現況持續下去，可能會導致每年約1800億元的潛在收入損失。

該報告包括來自4萬多名員工的調查回覆以及317家企業的額外數據。

該調查還發現，擔任高階職務的女性比其男性對手更可能感受到工作壓力更大，並點名倦怠是最主要的問題。

湯瑪斯說：「高階女性主管面臨的挑戰更多。」與其他層級的女性相比，她們不僅更有可能已有子女，而且通常也與同級男性一樣擁有從事全職工作的伴侶。

工作家庭夾殺逼放棄

湯瑪斯說：「現在，所有高階主管的責任都更重。」「就個人責任而言，他們擁有更多優勢，並且總體上要負擔更高的績效標準。」

新冠大流行對有子女的職業婦女的要求，讓她們求取工作與生活之間的平衡變得更加難以捉摸。報告指出，部分問題在於她們承擔大部分家務工作和照顧兒童的機率要高出3倍，她們更擔心這將會嚴重影響其工作績效。

儘管女性在職場上略見成長，即使速度緩慢，但要首次晉升為主管仍然是一大障礙。

該報告發現，相對於每晉升100名男性主管，女性被晉升的比例只有85人。對於黑人女性來說更糟，只有58人。

疫情籠罩，女性可能快速退出職場，黑人尢甚。（美聯社）
疫情籠罩，女性可能快速退出職場，黑人尢甚。（美聯社）

非洲裔女性陷不上不下

亦伊說：「黑人女性在職場面臨巨大的障礙。」「她們很難獲得首次升職，這讓她們陷入不上不下的境界。」

該報告發現，由於對健康的關注和安全考量，黑人女性在職場上較少獲得外援，並且比其他員工更可能考慮離職。

黑人 美國 臉書

上一則

大仁說財經 | 美國經濟「雙城記」川普力讚平民無感

下一則

特斯拉 可望連五季賺錢

延伸閱讀

高官新冠確診連環爆！陸戰隊4星上將也中招 國防安全受威脅

高官新冠確診連環爆！陸戰隊4星上將也中招 國防安全受威脅
最高法院會期首日 右傾已浮現 2大法官挑戰「同婚議題」

最高法院會期首日 右傾已浮現 2大法官挑戰「同婚議題」
開戰！最高法院新會期首日 2大法官挑戰「同婚議題」

開戰！最高法院新會期首日 2大法官挑戰「同婚議題」
大仁說財經 | 新冠疫情扼殺女性職場晉升之路

大仁說財經 | 新冠疫情扼殺女性職場晉升之路

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
瑞銀集團（UBS）發布研究報告，指股市雖在短期內受衝擊，但長期而言漲勢仍樂觀。(美聯社)

「美股會續漲」 瑞銀集團舉3理由

2020-10-11 19:44
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27
Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

2020-10-17 07:06

任正非：華為當家者將是「專家」

2020-10-12 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台