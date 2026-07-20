美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑
伊朗外交部20日說，已接獲中間人轉交的提案，可基於國家利益與美國展開談判，國際油價聞訊回吐同日稍早漲幅，跌至每桶90美元以下。
伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，「過去幾天外交機制相當活躍，來自部分中間人的意見，已傳達至伊朗當局」。
消息傳出後，布蘭特原油期貨20日盤中一度下跌0.16%至每桶87.96美元，此前曾觸及91.42美元，為6月11日以來最高水準；美國西德州中級原油（WTI）期貨盤中跌0.61%至每桶81.99美元。
同日稍早，布蘭特原油價格一度勁揚3.77%至每桶91.42美元，美國西德州中級原油8月期貨上漲3.5%至每桶85.39美元，主因美伊在周末期間進一步升高敵對行動，包括一座科威特重要石油設施遭擊，且試圖通過荷莫茲海峽的船隻又成攻擊目標。
與此同時，伊朗革命衛隊（IGRC）仍擺出強硬姿態。塔斯尼姆通訊社報導，伊朗革命衛隊在一份聲明中表示，揚言會隨時警戒，應對任何美國對伊朗領土的滲透。
伊朗外交部表示，已接獲中間人轉交的提案，並稱可基於國家利益與美國展開談判，顯示雙方在緊張升高之際，仍可能透過外交管道接觸。 因市場解讀美伊若重啟談判，可能降低地緣衝突風險，布蘭特與WTI原油因此回吐稍早漲幅，布蘭特甚至跌回每桶90美元以下。 報導指出，美伊周末期間敵對行動加劇，包含科威特一座重要石油設施遇襲，以及船隻在荷莫茲海峽附近遭攻擊，伊朗革命衛隊也持續發出強硬警告。
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伊朗外交部表示，已接獲中間人轉交的提案，並稱可基於國家利益與美國展開談判，顯示雙方在緊張升高之際，仍可能透過外交管道接觸。
因市場解讀美伊若重啟談判，可能降低地緣衝突風險，布蘭特與WTI原油因此回吐稍早漲幅，布蘭特甚至跌回每桶90美元以下。
報導指出，美伊周末期間敵對行動加劇，包含科威特一座重要石油設施遇襲，以及船隻在荷莫茲海峽附近遭攻擊，伊朗革命衛隊也持續發出強硬警告。
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